Группа ВТБ снижает ставки на ипотеку в новостройках

Предложение актуально во всех регионах присутствия банка ВТБ24 и ВТБ.

ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по кредитам на покупку недвижимости в новостройках. До 31 марта 2017 года устанавливается единая базовая ставка, не зависящая от размера первоначального взноса и срока кредита, в размере 12,5% годовых (при условии комплексного страхования).

В рамках программы к базовой процентной ставке применяются действующие в банке дисконты, например: скидка для зарплатных клиентов, специальные условия в рамках совместных программ с ключевыми партнерами и другие предложения банка. Предложение распространяется на все регионы, где есть ВТБ24 и ВТБ.