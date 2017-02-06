07 Февраль, 2017


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Группа ВТБ снижает ставки на ипотеку в новостройках

Дата:
Новости компаний
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Предложение актуально во всех регионах присутствия банка ВТБ24 и ВТБ.

ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по кредитам на покупку недвижимости в новостройках. До 31 марта 2017 года устанавливается единая базовая ставка, не зависящая от размера первоначального взноса и срока кредита, в размере 12,5% годовых (при условии комплексного страхования).

В рамках программы к базовой процентной ставке применяются действующие в банке дисконты, например: скидка для зарплатных клиентов, специальные условия в рамках совместных программ с ключевыми партнерами  и другие предложения банка. Предложение распространяется на все регионы, где есть ВТБ24 и ВТБ.

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