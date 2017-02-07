Виды искусственных газонов

Посев натуральной травы, выращивание натурального газона и уход за ним отнимает немало времени, денег и сил. Любители получать эстетическое удовольствие от созерцания зелени на своем земельном участке, балконе или детской площадке могут избежать лишних трудностей, благодаря укладке искусственного газона. Существует несколько видов покрытия.

Искусственная трава различается по своему назначению. Она может производиться из пластмассы или полимеров. Выбор типа лужайки будет зависеть от способа ее эксплуатации.

Насыпной газон используется для украшения ландшафта. В данном виде искусственная трава имеет высокие тактильные и эстетические показатели, без детального рассмотрения ее удастся отличить от натурального материала, в том числе и на ощупь. Платой за изумительное сходство с живым газоном являются низкие прочностные характеристики материала, не позволяющие постоянно ходить по нему.

При обустройстве детской площадки, балкона или дачной лужайки больше подойдет укладка искусственной травы из эластичного полиэтилена. Полузасыпной газон не только мягок и красив, но и способен выдерживать интенсивную ходьбу. Он подходит для отдыха, подвижных игр. При монтаже данного покрытия можно избежать использования щебня. Это снижает стоимость необходимого материала для основания и удешевляет сами работы. Его можно применять внутри помещений.

Засыпной газон применяется при обустройстве спортивных площадок. Он производится из полипропилена. По своим эстетическим показателям он уступает материалу, предназначенному для декорирования ландшафта и жилых помещений, но его повышенная износостойкость и высокие прочностные показатели делают его весьма востребованным. При производстве газона для спортивных площадок используется более жесткий и густой ворс. Перед укладкой покрытия грунт засыпается слоем щебня и специальной резиновой крошки, после чего поверхность выравнивается. На готовом искусственном газоне насыпного типа можно без проблем играть в футбол, гольф, хоккей на траве и другие подвижные игры, предполагающие высокую нагрузку на поверхность.