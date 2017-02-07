Итоги 18-й специализированной выставки «Отечественные строительные материалы»

По данным организаторов, выставку посетили более 12 500 человек.

С 24 по 27 января в ЦВК «Экспоцентр» состоялась 18-я специализированная выставка «Отечественные строительные материалы (ОСМ)». Уже много лет смотр занимает первое место в календаре отраслевых мероприятий России, что позволяет его участникам — ведущим игрокам рынка, начать новый сезон с успешного сотрудничества. Проект отмечен знаками Всемирной Ассоциации Выставочной Индустрии (UFI) и Российского Союза Выставок и Ярмарок (РСВЯ) за высокий профессиональный уровень организации, эффективность проведения и особое значение для формирования строительного рынка.

Отрадно отметить, что с каждым годом интерес к выставке ОСМ неуклонно растет. В этом году участниками форума стали более 230 компаний из 14 стран мира. Более подробная информация об участниках на сайте www.osmexpo.ru.

Технологии, представленные здесь, являются своевременным ответом на запросы рынка, и в полной мере отражают тенденции развития промышленности стройматериалов.

Выставка открывает широкие возможности для внутриотраслевой кооперации, содействует созданию инновационных решений и продуктов. Поэтому неслучайно всестороннюю поддержку мероприятию второй год подряд оказывает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

В первый день работы выставки состоялась торжественная церемония открытия, на которой с приветственным адресом первого заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Глеба Никитина к участникам и гостям Форума обратился Илья Чигирь, директор Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В своем выступлении Илья Чигирь выразил уверенность в том, что плодотворная совместная работа в рамках выставки создаст дополнительный импульс развития отрасли и будет способствовать реализации политики импортозамещения. В завершении своего выступления он пожелал взаимовыгодного сотрудничества и новых достижений российским производителям.

Впрочем, не одной выставкой жило в эти дни сообщество производителей стройматериалов. Центральным событием Деловой программы этого года стало установочное заседание Технического Комитета по стандартизации 144 «Строительные материалы (изделия) и конструкции». По словам корреспондента АСНБ Александра Кондрашова: «Поразительно, но в последние десятилетия такого технического комитета в нашей стране не было. Остается недоумевать, как проходили экспертизу проекты с использованием новых видов стройматериалов, на которые не было ГОСТов». Не удивительно, что зал на несколько сотен участников был полон, а дискуссия была яркой и многоплановой. Если суммировать ее итоги, то все дружно поддержали создание нового технического комитета — ТК-144. Все выступавшие обещали ему практическую поддержку». Специалисты отрасли также посетили конференции и практические семинары по современным методам применения стройматериалов (подробную информация о деловой программе можно посмотреть на сайте www.osmexpo.ru).

Четвертый год подряд в рамках выставки ОСМ прошел салон новейшего оборудования, технологий и сырья для керамической промышленности КЕРАМБРИКТЕХ. Объединение тематических разделов на одной площадке предоставляет специалистам уникальную возможность максимально быстро получить информацию по всему спектру интересующего оборудования и технологий для керамической промышленности. Интерес к экспозиции со стороны профессионалов ярко подтверждают цифры: в 2017 году число участников проекта увеличилось более чем на 10%. Официальным спонсором салона КЕРАМБРИКТЕХ 2017 выступила компания MARCHELUZZO IMPIANTI SRL (Италия).

На протяжении последних лет выставка «Отечественные строительные материалы (ОСМ)» проходит при активной поддержке и тесном сотрудничестве с ведущими отраслевыми объединениями: Ассоциацией Производителей Керамических Стеновых Материалов, Национальной Ассоциацией производителей Автоклавного Газобетона и Ассоциацией Производителей Силикатных Изделий. Именно площадку нашей выставки выбирают члены этих Ассоциаций для подведения итогов прошедшего года и принятия стратегии на будущий период.

За поддержку в проведении ОСМ-2017 организатор выставки компания «Евроэкспо» выражает особую благодарность:

• Генеральному спонсору выставки — компании МОSКЕRАМ

• Министерству промышленности и торговли Российской Федерации

• Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

• ТПП РФ

• Ассоциации производителей керамических стеновых материалов (АПКСМ)

• Ассоциации производителей силикатных изделий (АПСИ)

• Ассоциации производителей автоклавного газобетона (НААГ)

Также хотелось бы поблагодарить профессиональную команду АО «Экспоцентр» за содействие в организации и проведении выставки.

19-я специализированная выставка «Отечественные строительные материалы» пройдет с 23 по 26 января 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне!