07 Февраль, 2017


Актуальное
Главная
Новости компаний

«Группа ЛСР» построит новый жилой квартал в Екатеринбурге

Дата:
Новости компаний
Оставить комментарий

Проект будет реализован в несколько очередей.

Стройка

«Группа ЛСР» построит в Екатеринбурге 9 жилых домов в микрорайоне Пионерский в границах улиц Советской-Сулимова-Данилы Зверева-Блюхера-переулка Паркового. В четвертом квартале 2017 года здесь начнется строительство жилого комплекса класса “комфорт” «Цветной бульвар», рассчитанного на 4 тысячи жителей.

Жилой комплекс «Цветной бульвар» будет состоять из 9 жилых домов переменной этажности: от 6 до 33 этажей. Дома будут возведены из сборного железобетона и монолита. Площадь квартир и нежилых помещений комплекса составит более 120 тыс. кв. м. На первых этажах домов расположатся коммерческие помещения под магазины, офисы, банки, аптеки. В рамках проекта также будут построены наземные паркинги вместимостью более 1200 машино-мест. На территории комплекса будет реализован проект благоустройства территории, включающий прогулочную аллею и рекреационные зоны.

Реализовать проект планируется в несколько очередей. Завершить строительство последней очереди планируется к 2023 году.

Исследование микрорайона

Новости партнеров

Загрузка...
Теги:

Смотрите также

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы
Мы принимаем к оплате:

Я принимаю Яндекс.Деньги 88x31_wm_blue_on_white_ru
X