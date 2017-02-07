«Группа ЛСР» построит новый жилой квартал в Екатеринбурге

Проект будет реализован в несколько очередей.

«Группа ЛСР» построит в Екатеринбурге 9 жилых домов в микрорайоне Пионерский в границах улиц Советской-Сулимова-Данилы Зверева-Блюхера-переулка Паркового. В четвертом квартале 2017 года здесь начнется строительство жилого комплекса класса “комфорт” «Цветной бульвар», рассчитанного на 4 тысячи жителей.

Жилой комплекс «Цветной бульвар» будет состоять из 9 жилых домов переменной этажности: от 6 до 33 этажей. Дома будут возведены из сборного железобетона и монолита. Площадь квартир и нежилых помещений комплекса составит более 120 тыс. кв. м. На первых этажах домов расположатся коммерческие помещения под магазины, офисы, банки, аптеки. В рамках проекта также будут построены наземные паркинги вместимостью более 1200 машино-мест. На территории комплекса будет реализован проект благоустройства территории, включающий прогулочную аллею и рекреационные зоны.

Реализовать проект планируется в несколько очередей. Завершить строительство последней очереди планируется к 2023 году.