Особенности кровли из профнастила



На современном рынке строительных материалов предлагается большой выбор кровельных материалов. Но в последнее время всё больше застройщиков предпочитают использовать в качестве кровельного материала профнастил. Это достаточно универсальный материал, который отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом.

Дома с кровлей из современного профнастила выглядят ярко и современно. Обычно кровлю выполняют в одном цвете, но можно использовать какие-либо сочетания.

Прежде всего строители ценят профнастил за простоту монтажа. С этим материалом можно отказаться от дорогостоящих услуг профессиональных кровельщиков. Чтобы накрыть крышу небольшого дома профнастилом понадобиться всего два или три человека. Если вы ищете профнастил казань является именно тем городом, в котором можно найти строительную базу или оптовый склад с этим материалом. А ещё сегодня можно приобрести профнастил через интернет. Появились компании, которые занимаются распространением строительных материалов непосредственно через свой сайт. Это позволяет им значительно снизить стоимость всех товаров, так как они не тратятся на оплату торговых помещений. Поэтому покупать профнастил подобным образом намного выгоднее.

Профнастил делают из стальных листов холодного катания. На специальном оборудовании листам придаётся нужный профиль, который обеспечивает прочность конструкций из этого материала. Для того чтобы защитить стальной лист от коррозии и сохранить его внешний вид и эксплуатационные характеристики надолго, на лист наносится особый защитный слой. Чаще используются специальные полимерные смеси и красители, которые и придают профилированным листам характерный внешний вид.

Крепиться листы профнастила к несущей конструкции кровли при помощи специальных саморезов. Для того чтобы кровля была прочной и могла выдерживать нагрузку от ветра или снега нужно использовать саморезы, которые изготавливаются из упрочнённой стали. Для того, чтобы обеспечить саморезам лучшую защиту от коррозии, их подвергают цинкованию.