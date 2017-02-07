Внутриквартирный пожарный рукав



Статистические данные показывают, что наибольшее количество пожаров происходит именно в жилых объектах. Даже современные строительные материалы и технологии не могут полностью гарантировать противопожарную безопасность. Поэтому наличие в здании дополнительных средств для борьбы с возможным возгоранием остаётся достаточно актуальным.

Самым известным и наиболее эффективным предметом для борьбы с пожаром является рукав пожарный. Он представляет собой трубопровод, изготовляемый в основном из прочных синтетических материалов, и служит он для доставки воды к очагу возгорания.

В современных рукавах применяют специальный резиновый слой, который наносится на внутреннюю поверхность и значительно повышает прочность и делает изделие более долговечным. Рукава сегодня принято делить на 3 основных типа. Пожарно-напорные и напорно-всасывающие рукава в основном используются подразделениями МЧС. А вот внутриквартирный рукав часто используется в жилых зданиях. Также их часто монтируют в офисных или торговых помещениях. Внутриквартирный рукав прежде всего предназначен для первичного тушения небольших возгораний. Чаще всего такой ПР имеет диаметр 19 миллиметров и минимальную длину 15 метров. Для того, чтобы можно было быстро перекрывать и возобновлять подачу воду, на этот рукав устанавливается специальный перекрывной ствол-насадка. Это позволяет быстро перемещаться рукав и при этом не нужно перекрывать основной кран, что в случае чрезвычайной ситуации очень затруднительно.

Стоит помнить, что оборудовав свою квартиру внутриквартирным рукавом, вы сможете самостоятельно справиться с локальным возгоранием. А для тушения огня в жилом помещении скорость реагирования играет решающую роль. Стандартная двухкомнатная квартиры полностью выгорает меньше чем за 10 минут. Пожарный рукав может спасти не только ваше жилище, но и в случае возгорания в соседней квартире, вы сможете быстро потушить огонь и не допустить его распространения в другие помещения. С помощью рукава можно легко справиться с возгоранием балкона или пожаром на кухне.