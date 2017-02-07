Строительство гостиницы Кул Гали в Болгаре закончится в 2017. Инвестором выступила Татнефть, а поставщиком гидроизоляционных и кровельных материалов стала Икопал.

Отель строят за пределами исторического Болгарского городища, потому что на его территории нельзя возводить объекты выше двух этажей. Гостиница рассчитана на 150 номеров, она будет принимать около 300 гостей одновременно. Достопримечательностью отеля станет баня, здания будут копией Белой палаты XIV века.

Церемония, посвященная началу работ по возведению комплекса, была проведена 27 апреля 2015 года. В ней участвовал президента республики Рустам Минниханов. Была произведена установка памятного камня, на нем есть символы и знаки древних булгар. Открытие комплекса должно состоятся уже летом, в 2017 году.

Госсоветнику Татарстана был показан проект отделки отеля. Подрядчики и дизайнеры рассказали обо всех особенностях отделки, интерьеров главного холла и залов ресторана на первом этаже и номеров. Представленный проект показал, что внутри гостиницы все будет гармонично сочетаться и смотреться, добротно и красиво, богато и необычно.

Возводят гостиничный комплекс возле Болгарского Городища, которое построено на берегу Волги, всего в тридцати километрах от устья Камы. Когда-то давно это место было столицей одного из самых древних восточноевропейских государств. За исторической насыпью и начато строительство гостиничного комплекса. Он является аналогом белой палаты, построенной в 14 веке. Работы проводятся в строгом соответствии с правилами, установленными ЮНЕСКО.

Комплекс состоит из нескольких основных блоков. Это гостиница, рассчитанная на 154 номера, подземная стоянка, рестораны и SPA салон. Это очень важный для республики Татарстан проект. Его не так просто воплотить в жизнь. Для его возведения используется все самое лучшее. В качестве гидроизоляционного материала для устройства эксплуатируемой кровли подземного паркинга выбрали однослойное решение от компании ICOPAL под названием УЛЬТРАДРАЙВ.

Его особенностью являются полосы битумно-полимерного вяжущего, их ширина 100 мм, они размещены вдоль продольного края верхней и с противоположного края нижней стороны. Материал выполнен по современной технологии. Полосы защищены специальной полимерной полиэтиленовой пленкой, которая удаляется непосредственно перед монтажом, и улучшает адгезию. Благодаря применению такого материала скорость работ увеличивается, сварка швов становится более качественной, что особенно важно при ведении строительства в зимнее время года.

За счет отличных физико-механическим свойств, материал можно укладывать свободно и даже в один слой, причем по влажному еще не набравшему марочную прочность бетону. Сотрудники подрядчика, производящие монтаж кровли, оценили высокое качество и удобство работы с УЛЬТРАДРАЙВ и другими материалами, поставленными ICOPAL, необходимыми для строительства гостиничного/ресторанного комплекса.