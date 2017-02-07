Плюсы и минусы кондиционеров

Кондиционеры стали использоваться уже достаточно давно. Еще в апреле 1914 года был запатентован первый прибор. С тех пор данное оборудования прочно вошло в нашу жизнь. Современные жилые помещения, торговые залы или промышленные здания сложно представить себе без систем климат-контроля, одним из основных элементов которых являются кондиционеры.

Если вы решили подобрать для себя кондиционер, то можете выбирать изделия из широкого ассортимента, предлагаемого промышленностью. На сегодняшний день не составит труда подобрать нужную модель для любого типа здания. Торговые точки, предлагающие данное оборудование располагаются практически в каждом населенном пункте. Кондиционеры в нижнем новгороде или в любом другом городе вы сможете купить не только в наземных магазинах, но и заказать с помощью интернет-магазина.

Прежде чем приступать к выбору того или иного вида кондиционеров, вы должны определить для себя какие именно функции вам необходимы: это может быть система охлаждения для одной комнаты, для всей квартиры, мобильные устройства иди прочие варианты.

Среди самых простых разновидностей следует назвать оконные и мобильные кондиционеры. Оконные представляют из себя агрегаты, которые закрепляются в оконном проеме. Зачастую это их свойство относят к явным минусам: оконное оборудование занимает слишком много места в проеме окна, загораживая свет и перекрывая уличный вид. Кроме этого, в зимнее время из оконного проема в помещение проникает холодный воздух. Этот вариант вызывает достаточно большое количество шума и он позволяет только лишь охлаждать воздух.

Чаще всего используют сплит-системы, которые рассчитаны на работу с одной комнатой. Если ваша квартира состоит из 2-3 комнат, то вы можете приобрести и установить мультисистемы. При этом на улицу может быть выведен один блок, с несколькими подключенными внутренними системами.

Для того чтобы кондиционер работал максимально эффективно, вы должны заранее рассчитать параметры помещения и подобрать оптимальную мощность прибора. Не стоит переплачивать за излишний ресурс, но мощность должна быть достаточной.