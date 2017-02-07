07 Февраль, 2017


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Покупка недвижимости в Таиланде с гарантированной арендой

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Новости компаний
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На сегодняшний день одним из наиболее выгодных механизмов получения дополнительного дохода является инвестирование в зарубежную недвижимость.

Агентство недвижимости «Все Жители Паттайи» предлагает уникальный вариант – приобретение квартиры или загородного дома с последующей гарантированной арендой.

 

 

Специалисты агентства недвижимости помогут:

  • подобрать перспективные апартаменты, квартиру, таунхаус или домик рядом с океаном в Паттайе;

  • заключить договор купли-продажи квартиры или дома с местным продавцом;

  • быстро оформить и получить все необходимые документы на недвижимость в соответствии с действующим законодательством Таиланда;

  • оперативно найти надежного арендатора на длительный срок;

  • заключить выгодную и безопасную сделку с арендатором купленной недвижимости.

Помимо этого, сотрудники агентства «Все жители Паттайи» возьмут на себя обязательства по сохранению недвижимого имущества на протяжении указанного в договоре срока.

Покупка квартиры с арендой – гарантия финансовой безопасности

Мы предлагаем комплекс услуг, позволяющий в максимально сжатые сроки найти самый выгодный объект недвижимости в Таиланде и быстро оформить сделку купли-продажи по законам страны. Все, что вам нужно сделать, сообщить информацию нашему сотруднику о своих пожеланиях, предпочтениях и требованиях к будущей квартире или дому. Все остальное мы сделаем за вас сами. Вам не нужно будет встречаться с продавцом, посещать всевозможные инстанции для оформления документов на недвижимость, искать арендаторов и выполнять множество иных сложных операций.

После покупки квартиры или дома в Паттайе мы предлагаем сдать недвижимость на 3 года и получить годовой доход в размере 10%. Со своей стороны мы гарантируем 100% получение дохода от аренды собственной недвижимости за рубежом, качественное обслуживание и постоянную поддержку связи. После истечения 3-хлетнего срока контракта мы предоставляем возможность его продления на новых или прежних условиях в зависимости от состояния рынка. Со стороны клиентов мы ожидаем по истечении 3-хлетнего срока контракта возврат 30% от общей стоимости квартиры или дома.

Таким образом, вместе с агентством недвижимости «Все Жители Паттайи» вы сможете приобрести собственную квартиру в Таиланде, эффективно инвестировать финансы, сохранить нервы и значительно сэкономить время.

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