Особенности шпаклёвочных материалов



При проведении внутренних отделочных работ зачастую приходится использовать шпаклёвку. Её применяют для устранения различных дефектов, которые могут образовываться на поверхности стен или потолка. А ещё с помощью шпаклёвки удаётся отлично маскировать мелкие трещины, стыки или технологические отверстия от гвоздей или дюбелей. Но сегодня очень часто шпаклёвку применяют не только при отделке стен из гипсокартона, но и при создании различных декоративных элементов. Это могут быть фигурные арки или колонны, а также декоративные купола.



Специалисты советуют при отделке гипсокартонных стен не использовать штукатурные смеси. Крупный размер частиц штукатурных смесей не позволяет эффективно использовать их на ровной поверхности гипсокартона. Поэтому лучше сразу использовать мелкофракционные шпаклёвочный смеси. Шпаклёвка кнауф ротбанд финиш является прекрасным материалом для отделки стен или потолка из гипсокартона. Все строительные смеси этой компании давно зарекомендовали себя и пользуются большим спросом. В первую очередь их отличает высокое качество. Немецкая компания Кнауф уже на протяжении восьмидесяти лет занимается производством различных строительных смесей. Сегодня вся продукция этой компании занимает лидирующие позиции в своём сегменте.

Самыми дешёвыми считаются шпаклёвки на основе гипса. Этот материал достаточно легко выравнивается и, главное, после высыхания в такой шпаклёвке отсутствует усадка. Но низкая влагостойкость такого материала сильно сужает область его применения. Такую шпаклёвку можно использовать только для отделки внутренних помещений с низким уровнем влажности. А вот цементные шпаклёвки обладают намного большей влагостойкостью и поэтому область их применения намного шире. Но при использовании этого материала стоит помнить о значительной усадке.

Более дорогостоящими и технологичными являются полимерные шпаклёвочные материалы. В них объединяются преимущества вышеуказанных видов шпаклёвки. Такие материалы обладают отличной влагостойкостью и дают минимальную усадку после высыхания.