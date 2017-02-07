Стили домов и их современное оформление



Всех, кто занимается возведением частного дома, в первую очередь интересует его практичность и безопасность. Однако на сегодняшний день не последнюю роль играет и внешний вид дома. Многие люди стремятся обзавестись не только теплым и уютным жильем, но таким домом, который смотрелся бы стильно и современно – как на обложках журналов.

Специалисты в области архитектуры и дизайна отмечают, что современные постройки редко бывают выдержаны в каком-то едином стиле. Чаще всего это смешение, симбиоз как минимум двух, иногда весьма различных между собой стилей – так формируется современная городская среда, облик зданий, которые выражают вкусы и эстетические взгляды своих владельцев. Однако остаются и те, кто строит дом по канону, придерживаясь каких-то стилей.

Например, всегда актуальным остается классический вариант фасада. Классику можно узнать по наличию декоративных элементов в духе архаики – это могут быть колонны или ажурная лепнина, витые чугунные элементы. Совокупность таких деталей не оставляет ощущения перегруженности и лишнего нагромождения – такие дома смотрятся аккуратно и стильно.

Современный фасад здания подразумевает использование современных материалов. Так, любители стиля модерн могут щедро использовать для отделки здания как натуральные материалы, так и довольно качественную имитацию, долговечные и привлекательные синтетические варианты отделки и декора. Модерн, кстати, многими знатоками стиля считается идеальным выбором для тех, кто хочет возвести такое здание, которое вобрало бы в себя все самые лучшие черты других стилей и направлений, существующих в искусстве и строительстве ранее.

Еще один хороший вариант – дом в стиле Ренессанса. Это направление, которое придерживается строгих канонов внешнего вида – правильная геометрия во всем, но свобода и пространство в организации внутреннего убранства компенсирует некоторую скуку внешних форм. Милая деталь дома в таком стиле – наличие уединенного, скрытого от посторонних глаз внутреннего дворика, в котором можно устроить замечательное место для приятного отдыха.