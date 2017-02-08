Красота начинается при входе



Двери и окна в современном загородном доме в разработке проектов авангардными архитекторами имеют довольно большое значение. Использование стекла в современном доме создает неповторимый объем помещения, простор и возможности построить оригинальный, уютный и очень красивый дом. Друзья и сослуживцы будут завидовать и восторгаться вашему дому.

Окна и двери, их количество в старых русских домах было весьма ограничено, что подразумевало плохую теплоизоляцию всех этих конструктивных элементов. Сегодня стекло превратилось в стеклопакеты с пластиковыми и деревянными профилями, с коэффициентами изоляции, как у самых лучших строительных материалов. Пластик и современное обработанное стабилизаторами дерево, способны служить человеку по 30-40 лет, и вполне заменить капитальные стены, которые раньше делали из дерева, кирпича и камня.

Функциональность входной двери с годами и появлением новейших материалов остается той, что и было. Внутри дома без дверей можно обойтись, а вот входная дверь должна быть надежной и смотреться красиво, а найти ее можно здесь , на сайте интернет-магазина “Мир дверей” или похожем, который расположился поближе к месту вашего жительства или того места, где вы решили построить свой загородный особняк. Вход в дом, должен качественно и надежно изолировать объем помещения от холодного наружного воздуха, поступающего с улицы, а это прямая работа входной двери. Еще лучше для этого подходит устройство в доме входного тамбура.

Наружную дверь тамбура желательно сделать делать из металла, вторая может быть любой, ее роль выравнивать внутренние и наружные температуры и препятствовать образованию конденсата. Влага конденсата способна привести в негодность отделку дверей и стен помещения. Влажность и мороз сильно влияют на работу запорных механизмов, петель и других металлических деталей. Технологии изготовления дверей из металла на сегодняшний день позволяет делать их утепленными, с одним или двумя контурами теплозащиты и звукоизоляции, с изолирующими уплотнителями. Все эти технологии избавляет дом от шума и сквозняков.