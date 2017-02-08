Aquatherm Moscow бьёт рекорды по посещаемости!

В первый день выставку посетили более 7 600 профессионалов – на 10% больше результатов в первый день выставки в 2016.

Сегодня участники выставки продолжат знакомить посетителей с разнообразным оборудованием для отопления, водоснабжения, инженерной сантехники и оборудования для бассейнов .

С самого утра в конференц-залах начинаются две конференции, посвящённые разработкам для повышения эффективности систем ОВК, изменениям в законодательстве, направленным на совершенствование требований к строительным и инженерным проектам.

Индустрия отопления и водоснабжения стремительно меняется в соответствии с потребностями заказчиков в качестве, эффективности, экономической целесообразности и удобства в эксплуатации. Деловая программа Aquatherm Moscow предоставляет специалистам возможность для диалога, становясь с каждым годом всё более насыщенной. .

Конференция «Энергоэффективность и безопасность систем теплоснабжения и водоснабжения» (конференц-зал 5, при поддержке ИЦ «Аква-Терм») будет посвящена способам и оборудованию для контроля, управления и оптимизации энергозатрат в бытовых и промышленных системах ОВК.

Участники конференцим «Перспективы развития строительной отрасли. Нормативная база. Инженерное оборудование. Эксплуатация» (конференц-зал 2, при поддержке НП «АВОК») ознакомятся с эффективным оборудованием для водоснабжения, актуальными стандартам и требованиями к системам ОВК, а также состоянием и перспективами развития отрасли.