08 Февраль, 2017


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Пластиковые емкости для жидкости

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Пластиковые емкости для жидкости

Востребованность пластиковых баков – емкостей обусловлена тем, что они предназначены не только для воды, но и хранения в них других видов жидкостей. Они изготавливаются из термопластичного полимера, имеющего высокие положительные характеристики. Благодаря этому, емкости отлично сохраняют содержимое и служат достаточно продолжительный срок.

Изготавливаются такие баки только в условиях производства. Основой материала служит термопластичный полимер. Однако для емкостей различного назначения, виды пластика используются в соответствии с эксплуатацией производимых из него изделий. Выпускается данный вид емкостей прямоугольного и цилиндрического горизонтального типа, а также вертикально-прямоугольного и вертикально цилиндрического.

Сфера их применения достаточно разнообразна. Благодаря своей форме и объему, баки емкостью до 750 л удобно использовать в бытовых целях, так как они свободно проходят внутрь помещений. Емкости до 10000 л хорошо подходят для дачных душей, так как имеют специальную выемку для душевой лейки и удобную крепежную систему.

Все баки для воды из пластика можно разделить, в зависимости от области применения на мини-емкости, в которых хранят воду и продукты, баки объем которых достигает 25 куб. м, применяются в качестве накопителей и утилизаторов сточных вод, а также универсальные, емкостью до 200 л. Следовательно, выбор объема пластикового бака будет зависеть от того, для каких целей он предназначается.

Данные баки неприхотливы в эксплуатации, не нуждаются в постоянном обслуживании. Уход за ними заключается в периодической очистке по мере необходимости, чтобы не появился налет на внутренней части стенок. При очистке баков для хранения воды и продуктов лучше всего применять в качестве дезинфицирующего средства жидкость для мытья посуды, в составе которой нет абразива.

Пластиковые баки способны выдерживать температуры в пределах от -40 до +100 градусов. Хранящаяся в них вода и продукты не меняют своих вкусовых качеств, химических и физических свойств, не впитывают запахов, так как они надежно защищены от влияния окружающей среды.

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