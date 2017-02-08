Как создаётся ландшафтный дизайн?



Практически каждый городской житель стремится обзавестись дачей за городом, чтобы в свободное время наслаждаться красотами природы, свежим воздухом и отсутствием столь утомительной повседневной суеты. Но приобретение дачного участка ставит перед новоиспечённым владельцем непростую задачу по его дальнейшему благоустройству.

Немало усилий нужно приложить, чтобы участок земли, какого бы то ни было размера, превратился в зону для отдыха, совмещающую в себе красоту и практичность. Ведь недостаточно, подчас, посадить несколько кустарников, поставить одинокую лавочку возле дома. Если непонятно, с чего начинать облагораживание сада, лучше воспользоваться услугами профессионалов, занимающихся ландшафтным дизайном. Ведь для успешного создания садового ландшафта важно учитывать не только желаемый внешний вид участка, но также и климатические особенности местности.

Ландшафтный дизайн дачного участка начинается с его полной диагностики, которая включает в себя замеры, оценку состояния почвы, расположения, относительно имеющихся рядом объектов и коммуникаций. Руководствуясь полученными данными, дизайнер создаёт один, либо несколько проектов, после чего предоставляет их владельцу дачи. Непосредственно работы начинаются после окончательного согласования всех нюансов и утверждения одного из предложенных проектов.

Если вы проживаете в Москве или Санкт-Петербурге, мечтаете о неповторимом шедевре на собственном приусадебном участке, вам с радостью поможет в этом компания “Зелёная Миля”, которая занимается ландшафтным дизайном уже более десяти лет. Все работы, а также сроки выполнения прописываются в официальном договоре, поэтому в своевременности выполнения взятых на себя компанией обязательств можно не сомневаться. На сайте имеется внушительное портфолио выполненных ранее работ, которое даст представление о работе дизайнеров компании, а, возможно, даже подскажет вам идею, на основе которой будет создаваться уникальный ландшафт. Непременно порадуют предлагаемые компанией скидки на некоторые виды работ, а также акции, позволяющие сэкономить.