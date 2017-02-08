Строительство каркасных домов в России и Крыму – преимущества и недостатки



Каркасные дома в России и Крыму давно и прочно заняли свою строительную нишу. Для того, чтобы построить быстровозводимый деревянный дом не требуется привлечение тяжёлой техники и нет нужды в громоздких фундаментах. Строительство каркасных домов – это самый недорогой вариант на сегодняшний день при сохранении надлежащего качественного уровня.

Именно поэтому каркасно-щитовые дома в Крыму и России пользуются заслуженным спросом.

Каркасные дома в России и Крыму давно и прочно заняли свою строительную нишу. Для того, чтобы построить быстровозводимый деревянный дом не требуется привлечение тяжёлой техники и нет нужды в громоздких фундаментах. Строительство каркасных зданий – это самый недорогой вариант на сегодняшний день при сохранении надлежащего качественного уровня.

Именно поэтому каркасно-щитовые дома в Крыму и России пользуются заслуженным спросом. Канадская технология строительства позволяет построить за несколько месяцев жильё под ключ с наружной и внутренней отделкой. Почему это так актуально именно для Крыма? Всё просто, большинство россиян мечтают иметь собственный домик на крымском побережье. Поэтому недорогое строительство так ценится.

Если вы хотите выбрать оптимальный проект быстровозводимого каркасного здания или заказать в целом комплекс строительных услуг в Крыму, то ресурс Domrkym.com вам в помощь. По теплоэффективности ,каркасные дома из сип-панелей значительно превосходит большинство строительных технологий. Также к достоинствам каркасного строительства относится возможность быстро и недорого производить наружную и внутреннюю отделку стен любыми современными материалами, которые присутствуют на строительном рынке.

Многие люди часто задают вопрос, чем каркасные строения по канадской технологии отличаются от каркасных зданий из сип-панелей. Ответ здесь лежит на поверхности. В канадских домах сначала ставится деревянный каркас, который и является несущей основой всего здания. Стены обшиваются плитами ОСП, а утеплителем является каменная минеральная вата.

Когда осуществляется строительство из сип-панелей, то детали каркаса интегрированы в сами панели. Из сип-панелей индивидуально для каждого дома производится домокомплект, который затем, как конструктор, собирается непосредственно на месте строительства. Sip панели делаются из двух листов ОСП, между которыми по специальной технологии вклеивается под прессом пенополистирол определённой плотности. Строить и сип панелей в России и Крыму быстро, качественно и недорого.

Теперь немного о недостатках каркасных домов, которые, впрочем, при грамотном подходе полностью невилируются. Все недостатки канадской технологии строительства сводятся к пожароопасности и подверженности каркасных деревянных зданий негативному воздействию грызунов. Обе эти проблемы решаются одним махом – обработка антисептическими составами, которые надёжно защищают деревянный брус , как от огня, так и от грызунов.