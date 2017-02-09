Особенности строительства бани из бруса



Возведение бани из бруса является практичным решением, которое предоставляет вам уникальную возможность сэкономить на более дорогостоящих материалах. Однако необходимо помнить о том, что строительство бани из бруса имеет свои особенности, которые вы должны учитывать, если хотите в результате получить отличную баню, подходящую для отдыха.

Во-первых, баня из бруса требует неглубокого фундамента. Благодаря небольшому весу материалов, готовую постройку можно устанавливать даже на плотный грунт. Для установки бани из бруса отлично подходят даже глиняные почвы, что избавляет вас от осуществления дополнительных работ. Для бани нужен ленточный фундамент, глубина которого не превышает одного метра. Он сможет обеспечить устойчивость постройки и предупредить возникновение трещин на протяжении нескольких десятилетий.

Если вы не хотите строить баню из бруса сами, вы можете поручить это профессионалам, контакты которых вы сможете найти на сайте http://rus-bani.com прямо сейчас.

Второй особенностью бани из бруса является простой слив. Вам вовсе не нужно будет обустраивать сложную сливную систему. Профессиональные мастера могут рассчитать проект таким образом, чтобы баня имела небольшой угол наклона, а вся вода стекала в одну и ту же трубу. Эту трубу нужно будет увести под фундамент.

Еще одна особенность брусовой бани заключается в том, что ее нужно собирать в четком соответствии с инструкцией. Производители бань обычно предлагают своим заказчикам сборку и установку бани, что занимает у них несколько часов.

Преимущество строительства бани из бруса заключается не только в его низкой стоимости. Главным достоинством такой постройки является ее малый вес, благодаря которому вам не нужно будет тратить много денег на установку глубокого фундамента.

Древесина является экологически чистым материалом, поэтому пребывание в бане из бруса не нанесет никакого вреда вашему здоровью.

Еще одним преимуществом бани из бруса можно назвать ее красивый внешний вид. Она с легкостью станет украшением любого дачного участка. Деревянная баня не требует внешней отделки.