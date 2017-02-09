Канализационный септик для дачи



Отдых на даче не сможет принести вам удовольствие, если вы заранее не позаботитесь о том, чтобы обеспечить там комфортные условия. Как правило, с проведением системы электричества и водоснабжения в дачный дом, ни у кого не возникает проблем, а вот обустройство канализации вызывает множество вопросов. Именно поэтому многие дачники предпочитают использовать канализационные септики.

Септиком называют современное устройство, которое перерабатывает канализационные стоки. На сегодняшний день разнообразие септиков настолько велико, что выбор этого устройства может поставить вас в тупик. Однако, для начала вам необходимо будет предоставить их продавцу необходимую информацию о точной площади вашего дачного участка, уровне глубины расположения грунтовых вод, количестве одновременно проживающих на даче людей, типах водопотребителей и ежедневном расходе воды.

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Стоимость септика и его предельная производительность будут напрямую зависеть от того материала, из которого он изготовлен. Пластиковые септики отличаются невысокой ценой и простотой монтажа. Их материал является устойчивым к агрессивному воздействию окружающей среды. Он способен герметично удерживать содержимое внутри септика. Так как пластиковые септики являются очень легкими, то вы должны быть готовыми к тому, что, если грунтовые воды на вашем дачном участке расположены высоко, весной они могут выдавить этот септик на поверхность земли.

Железобетонные септики отличаются высокой прочностью, продолжительным сроком эксплуатации и большим объемом. Однако их большой вес делает их установку невозможной без использования специальной техники, поэтому в настоящее время они теряют свою популярность. Кроме того, они подвержены деформациям и требуют периодической ревизии.

Металлические септики используются дачниками очень редко, так как они отличаются высокой стоимостью и ограниченным сроком службы. Следует заметить, что металл подвергается коррозии и быстро приходит в негодность.