Выберите уголок для души и жизни



Строительство определенного по проекту загородного дома начинается с выбора земельного участка. Многое зависит от того, где расположено место, в котором вы решили провести, возможно, самые счастливые в жизни дни и годы. Возможностей при таком выборе – множество, но каждый участок обладает своими характеристиками, особенностями или сюрпризами.

Статус земельного участка, на котором вы решили построить свой загородный особняк, должен быть определен рядом необходимых пунктов. Обязательно стоит обратить внимание на разрешенное использование земельного участка и его категорию. Если участок имеет статус под индивидуальное жилищное строительство, то есть ли на нем определенные ограничения: какой этажности должен быть спроектированный дом; каким проектным бюро; какой должен быть дом по внешнему виду, если расположен он в коттеджном поселке. Сколько строений может быть на выделенном участке, за сколько лет должно быть завершено строительство и можно ли затем будет прописаться в данном месте.

Допустим, вам приглянулись земельные участки по минскому шоссе , значит нужно просто выбрать тот, который соответствует вашему желанию и финансовым возможностям. Сегодня оптимальным по размерам будет тот надел, который равен площади проектируемого дома умноженного в десять раз. По форме – участок должен ближе всего к квадрату, так проще всего расположить на нем жилой дом и другие необходимые постройки. На маленьких по размеру приусадебных участках сложно разместить дополнительные постройки, не очень комфортным становится близость соседей, заборов и и любопытных глаз. Сильно большие участки сложно привести в относительный порядок, стоят они довольно дорого и также много денег придется потратить на их обслуживание.

Достоинства малых по размеру участков – это простота планирования, ухода и обслуживания земли, дешевле будет стоить огородить участок и стоить сам он будет значительно дешевле. Большие территории – простор в выборе проекта дома и ландшафтного дизайна, много чего можно построить и это просто надежное вложение своих денежных средств. Выбор за вами.