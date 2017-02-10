Новые квартиры в жилом комплексе «Калейдоскоп» уже в продаже!

«Группа ЛСР» объявляет о старте продаж квартир в новом 25 этажном доме жилого комплекса «Калейдоскоп», который строится в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Дом №4 включает 248 комфортных квартир, начиная от уютных студий и заканчивая просторными трехкомнатными квартирами различных площадей и планировок. Площадь жилья варьируется от 29 кв. м до 76 кв. м, а стоимость начинается от 74 000 рублей за квадратный метр. В квартирах предусмотрена качественная отделкой «под ключ», что позволит новоселам не тратить время и силы на ремонт, а въехать и меблировать пространство на свой вкус.

Клиентам «Группы ЛСР» доступны различные варианты приобретения, в том числе и привлекательные ипотечные программы от банков-партнеров. Например, эксклюзивные условия специально для клиентов застройщика предлагает «РайффайзенБанк»: процентная ставка на первый год кредитования составит всего 8,5%. С февраля покупатели также смогут воспользоваться программой от ПАО «Банк Санкт-Петербург». Согласно ее условиям первоначальный взнос составляет 0%.

Жилой комплекс «Калейдоскоп» станет логическим завершением нового комфортного микрорайона Санкт-Петербурга, который образуют другие проекты «Группы ЛСР»: «Калина-парк», «Калина-парк 2» и CINEMA. Это означает, что жильцы сразу после заселения смогут воспользоваться всеми достоинствами нового современного квартала. Здесь уже введены в эксплуатацию самая большая школа в городе на 1375 мест и детский сад на 180 мест, а также строятся еще одна школа на 300 мест и дошкольное образовательное учреждение на 220 мест. Привлекательное местоположение недалеко от центра города и удобное транспортное сообщение позволят жильцам легко и быстро добираться в любые районы Санкт-Петербурга.