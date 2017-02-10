Десять причин, по которым диплом в области электротехники может способствовать росту вашей карьеры

Предприниматель мирового масштаба Анатолий Пшегорницкий связывает свой успех c солидным уровнем образования, которое он получил при изучении электротехники. Анатолий получил два ученых звания в области электротехники вовремя своей службы в армии и расширил свои знания получив ученое звание в области экономики в Московском университете.

Когда после десяти лет службы Анатолий Пшегорницкий покинул ряды Советской армии, страна находилась в состоянии экономической неустойчивости. Однако его ученые звания в области электротехники позволили ему устроиться на работу сразу же после увольнения из армии. Его знания и умения были чрезвычайно востребованы, поскольку в то время остро не хватало инженеров.

Опираясь на свои университетские знания, а также на опыт, полученный во время службы в армии, Анатолий смог быстро упрочить свою репутацию, что в конечном итоге привело его в отрасль электроэнергетики. По мере того, как информация об Анатолии как о высококлассном специалисте распространялась по всей отрасли, он смог воспользоваться своей ученой степенью в области экономики, чтобы положить начало своим многочисленным предпринимательским и лидерским проектам, которые в конечном счете привели к созданию ведущей компании, занимающуюся строительством энергосетей, с момента своего зарождения до группы компаний с миллиардными оборотами в долларах.

Получить ученную степень в электротехнике не просто, но это стоит того

Если вы поинтересуетесь у Анатолия Пшегорницкого, он ответит вам, что каждый час, потраченный им на изучение и получение ученных степеней в области электротехники был потрачен не зря. Это было нелегко, поскольку процесс обучения трудный и занимает много времени. Тем не менее, после увольнения в запас без гроша в кармане, для Анатолия это было единственным способом быстро стать на ноги, чтобы иметь возможность использовать свои творческие способности для продвижения в деловом мире.

Вот десять причин, по которым следует обучаться на ученную степень в области электротехники:

Отсутствие границ. Специалисты в области электротехники востребованы во всем мире, а это значит, что если вы захотите жить за рубежом, вы сможете это сделать. Законы физики, математики и электричества универсальны. Компании в большей степени заинтересованы в приеме на работу талантливых молодых специалистов, и в меньшей степени обращают внимание на их национальность. Большая востребованность. Некоторые специальности, предлагаемые высшими учебными заведениями, интересны, но они не гарантируют возможности немедленного трудоустройства. Это не относится к инженерному делу и, в особенности, к электротехнике. Сразу же после окончания вуза вы сможете легко найти работу с конкурентоспособной заработной платой и интересующими вас гарантиями и компенсациями. Возможность выбора. Электротехника не является чем то монолитным. Процесс обучения на получение ученной степени состоит из освоения ряда дисциплин, которые открывают двери для целого ряда различных возможностей в области трудоустройства. Например, вы сможете работать в сфере компьютерной техники и разработки программного обеспечения – в отраслях, наиболее востребованных в современном мире. Более высокая зарплата. В большинстве случаев ученная степень инженера позволит вам получать более высокую зарплату. В инженерной отрасли инженеры-электрики получают самые высокие зарплаты. Это также означает, что на погашение кредита за учебу у вас уйдет меньше времени, чем у тех студентов, которые получили ученные степени в области медицины или образования. Новшества. Область электротехники подвержена постоянным изменениям – каждый день появляются все новые технологические усовершенствования. Кроме того, постоянно меняются нормативные акты и международные законы. Как инженер-электрик, вы должны оставаться в курсе новых разработок в этой отрасли. Лучшие возможности для карьеры. Профессия инженера-электрика является более престижной по сравнению с другими инженерными профессиями. Более вероятно, что у вас больше шансов продвинуться по службе, и вы можете стать начальником или генеральным директором компании. Развитие предпринимательских способностей. В качестве инженера-электрика, вам будет необходимо использовать навыки критического мышления, не отступать перед, казалось бы, непреодолимыми проблемами и проявлять креативность. Вам нужно будет рассматривать каждую ситуацию с разных ракурсов, чтобы найти лучшее из возможных решение. Это ключевые навыки, которые необходимы для создания своего бизнеса и достижения успеха на мировом рынке. Профессия, нужная в быту. Имея ученную степень электротехника, вы сможете самостоятельно устранять большинство неполадок в своей квартире. Когда дома возникают проблемы с электричеством, вы не вызываете электрика, который запросит за свой визит круглую сумму, а легко оцените ситуацию и сделаете необходимый ремонт сами. Альтруизм. В качестве инженера-электрика, у вас будет много возможностей для участия в проектах, улучшающих жизнь людей. Если вы захотите работать в развивающейся стране, например, вы сможете участвовать в создании инфраструктуры, которая впервые обеспечит сельские или бедные слои населения электричеством. Глобальные сети. Инженеры-электрики состоят в большом количестве национальных и международных организаций, которые предоставляют неограниченные возможности для установления связей, участия в открытиях, возникших проблемах и приобретения друзей по всему миру.