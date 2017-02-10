Как выбрать металлический забор

Многие дачники сталкиваются с проблемой выбора дачного забора. Стоит отметить, что наиболее популярными считаются изделия из металла. Довольно часто в их основе лежит сталь. Также могут использоваться проволоки, прутья и планки. Перед тем, как приступить к выбору такого забора, нужно заранее подготовиться.

Металлический забор для дачного участка можно заказать даже при помощи интернета. Существует немало сайтов, которые занимаются продажей подобных изделий. Например, вы можете посетить сайт http://metal-city.kiev.ua и заказать там качественный металлический забор.

Перед тем, как приступить к выбору, необходимо определиться с тем, какой именно металлический забор вам нужен. Например, вы можете заказать себе кованный забор. Для изготовления таких изделий используются специальные прутья квадратного или же круглого сечения. При этом размер такого сечения должен составлять около 20 мм. Во время ковки данным прутьям придаются формы орнаментов, завитков, узоров или же цветов. Поэтому, если вы хотите не только защитить свой участок, но еще и украсить его, то вам следует подобрать именно такой забор. К главным преимуществам кованного забора можно отнести то, что его изготавливают только по индивидуальным заказам. Вы сможете при помощи специального мастера придать забору наиболее подходящий для вашего участка внешний вид.

Также вы можете заказать себе сварной забор с элементами ковки. Такие изделия могут сочетать в себе экономичность сварных оград и привлекательность кованных изделий. Данные заборы состоят из рамы, к которой приваривают специальные прутья. На заготовленную раму привариваются еще и декоративные кованые элементы. Стоит отметить, что такие изделия грунтуются и красятся. Это делается для того, чтобы продлить их срок службы. В среднем, высота такого забора достигает около двух метров. Поэтому его вполне хватит для надежной защиты участка.

Помимо этого, вы можете купить забор из металлического штакетника. Внешний вид таких изделий довольно разнообразен. Поэтому такой забор подойдет практически для любого участка.