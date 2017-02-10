Кредитный портфель розницы банка ВТБ превысил 330 млрд рублей

Объем розничного кредитного портфеля банка ВТБ на конец 2016 года составил 333 млрд рублей.

Наибольший рост – 16% за год – продемонстрировал портфель кредитов физлиц (с учетом цессии портфелей внутри банков группы). Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам работы розничного бизнеса банка ВТБ за 2016 год, сообщил член правления банка ВТБ Владимир Верхошинский.

По объему продаж кредитных продуктов розничный бизнес банка ВТБ на 19% превысил уровень 2015 года. Драйвером роста стали кредиты наличными: за год было выдано 187 тысяч займов на сумму более 96 млрд рублей. Портфель кредитных карт вырос на 11%, до 18,6 млрд рублей.

Большой популярностью пользовалась действующая программа по рефинансированию кредитов. За год ей воспользовались более 34 тысяч человек, ежемесячный объем продаж составил почти 2 млрд рублей. Всего в рамках рефинансирования в 2016 году банк выдал кредитов на сумму 23 млрд рублей. Средний чек по ним составил 508 тысяч рублей.

Как отметил Владимир Верхошинский, за 2016 год розничный бизнес банка ВТБ выдал 19,7 тысяч ипотечных кредитов на сумму почти 42 млрд рублей, что стало рекордным показателем за всю историю банка. Около 50% ипотечных займов было реализовано с использованием программы государственной поддержки. Всего за два года ее действия банк выдал по ней порядка 17 тысяч кредитов на сумму 33,5 млрд рублей.

Объём портфеля привлеченных средств за прошлый год увеличился на 15%, составив 542 млрд рублей. В портфеле депозитов физлиц более половины (271 млрд рублей) занимают средства VIP-клиентов. Новым продуктом для состоятельных клиентов стал пакет «Высота», к которому с августа подключились более 5300 человек.

Портфель кредитов сегмента малого бизнеса на 1 января 2017 года составил 17 млрд рублей. Банк внедрил новую модель работы с индивидуальными предпринимателями и компаниями малого бизнеса, в которой приоритет сделан на комплексное обслуживание клиентов. В результате за отчетный период число компаний, перешедших на обслуживание в ВТБ, увеличилось в 1,7 раза. В 2017 году ВТБ планирует увеличить количество активных клиентов в данном сегменте более чем на 50% – до 90 тысяч компаний.

«2016 год был для нас успешным, пятый год подряд мы являемся самым быстрорастущим розничным бизнесом в России, – отметил в ходе пресс-конференции Владимир Верхошинский. – На этот год у нас еще более амбициозные задачи. Мы планируем увеличить кредитный портфель банка ВТБ более чем на 20%, депозитный – на 18,5% к концу 2017 года».