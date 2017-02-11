11 Февраль, 2017


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Преимущества аренды спецтехники

Дата:
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Преимущества аренды спецтехники Сегодня выполнение любых масштабных строительных или земельных работ немыслимо без использования большого количества самой разнообразной техники. Это касается как частного строительства, так и возведения больших промышленных или жилых объектов. Также специальная техники применяется при проведении дорожных работ и в сельском хозяйстве.

Но далеко не все компании в состоянии позволить содержать в своём автопарке всю необходимую спецтехнику, тем более что её разновидностей на рынке представлено очень много и при этом цены на такую техники довольно высокие. Поэтому всё большей популярностью пользуется аренда спецтехники.

Появилось большое количество компаний, которые непосредственно занимаются предоставлением спецтехники в аренду. Чаще всего они располагают очень широким ассортиментом такого оборудования и там можно найти любую технику для выполнения тех или иных работ. И если вас интересует аренда мини-экскаватора или мини-погрузчика, то компания Teхрент может предоставить такую технику на очень выгодных условиях. Среди своих конкурентов эта компания выделяется приемлемыми ценами и гибкими условиями аренды любой, имеющейся в наличии техники. Отдельно стоит отметить то, что доставку техники на место проведения работ компания производит за свой счёт и с использованием собственного оборудования. Вся техника, представленная в автопарке этой компании, находится в прекрасном техническом состоянии и готова в любой момент к работе.

Важнейшим преимуществом аренды спецтехники является то, что отпадает необходимость содержать технику, которая не используется на постоянной основе. Практически вся спецтехника имеет довольно узкую специализацию и покупать дорожный каток или экскаватор для выполнения небольшого объёма работ не совсем целесообразно. Но также для хранения такой техники необходимо создать определённые условия и содержать штат, который будет следить за её состоянием. Это всё несёт с собой дополнительные затраты. А избежать их позволяет краткосрочная аренда. Обычно техника арендуется вместе с персоналом.

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