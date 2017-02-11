Современные таунхаусы – принципиально новое решение для нового качества жизни

Наверное, все владельцы квартир рано или поздно задумываются над тем, чтобы купить дом в Подмосковье: загазованный воздух, пробки на дорогах, шумные соседи и ограниченное пространство в квартирах даже в самом престижном районе постоянно напоминают о себе. В последнее время на рынке загородной недвижимости большой популярностью стали пользоваться таунхаусы – коттеджи на несколько квартир свободной планировки. Почему же многие москвичи выбирают именно их?

Здесь дышится легко

Как правило, купить дом в деревне, а именно современный таунхаус, можно в экологически чистом районе с привлекательным ландшафтом. Неподалеку обязательно будет водоем, а может, и несколько, с пляжами, а также лесопарковая зона. В небольшом отдалении от столицы есть места, где сохранилась первозданная природа и царит чистый воздух, а ведь именно там застройщики стараются возводить новые таунхаусы.

Жизнь в таунхаусе позволяет жить, как говорится, на широкую ногу: здесь можно позволить гораздо больше, чем вы могли позволить себе, живя в квартире, например, купить недорогую кухню , при этом вы не побеспокоите соседей, поскольку сможете перенести мероприятия на свежий воздух. Помимо квартиры, в распоряжении владельцев находятся также земельные участки, на которых можно поиграть в активные игры, пожарить шашлыки или просто погулять с собакой.

Для тех, кому по душе свобода

Купить дом в Подмосковье всегда означает приобрести свободу, даже если речь идет об одной из квартир в таунхаусе. Наличие охраны и ограждений делает жизнь в таком поселке спокойной: здесь можно отпустить ребенка погулять на улицу, не опасаясь стремительно мчащихся автомобилей или преступности, а также есть где выгулять домашнее животное.

В некоторых поселках купить дом в Подмосковье сегодня можно по цене московской квартиры, а то и дешевле. А ведь таунхаус – это отличная альтернатива квартире из-за меньшего числа соседей, хорошей экологической обстановки и просто высокого качества жилья. На этапе застройки в таких домах прокладываются все необходимые коммуникации, электричество, а также подготавливаются дороги, ведущие в поселок. Фактически покупателям остается только купить кухню и мебель в свой таунхаус, и вселиться.

Вместе весело всегда…

Некоторые семьи вообще покупают целый блок таунхаусов, чтобы жить хоть и в отдельных квартирах владея разными кухнями в Москве , но в одном доме, да еще и на фоне великолепной природы. Такой подход, несомненно, сближает большие семьи, не говоря уже о том, что это очень удобно. Вряд ли кто-то из таких жильцов таунхауса захочет продать дом в Подмосковье, поскольку здесь есть все для комфортной жизни, включая развитую инфраструктуру.

Если взглянуть на эти коттеджи со стороны, то можно заметить, что они, как правило, строятся в едином архитектурном стиле, причем каждый квартал имеет свое особое лицо. Таким образом, покупая квартиру в таунхаусе, вы всегда можете выбрать то, что придется вам по душе, чего нельзя сделать в случае с однотипными городскими постройками.