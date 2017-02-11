Бассейны в загородных коттеджных поселках: особенности проектирования, преимущества, типы

Все больше людей строительству отдельного дома предпочитают приобретение коттеджа в организованных поселках. Причин такому выбору немало: обеспечение охраны, оптимизация цены возведения, удобное месторасположение, а также организация отличной инфраструктуры.

Все чаще в коттеджных поселках предусмотрена и организация бассейна плавательного или полноценного спортивного типа. Сам проект бассейна, разрабатываемый специалистами профильных компаний, при этом:

составляется, исходя из всех основных параметров: климатических особенностей зоны расположения, типа грунта и рельефности местности, близость естественных водоемов и грунтовых вод и пр.;

предполагает составление обоснованной и четкой сметы, включая расчет предстоящих нагрузок.

На строительство бассейнов цена при этом определяется не только масштабностью проекта и выбранным типом плавательной конструкции. Но и материалами, что будут использоваться в самом строительстве (камень, полипропилен, бетон и пр.), для отделки чаши, дизайна зала. Стоимость проекта будет зависеть также от конструкционных особенностей – закрытый, универсальный или открытый тип бассейна;

А грамотно выбранное и установленное оборудование для спортивных бассейнов, плавательных комплексов, учебных конструкций в свою очередь обеспечивает автоматизированное водообеспечение и замену, обеззараживание и фильтрацию всей площади, без возникновения «застоявшихся зон», что определяет гигиеничность и безопасность;

определяет этапность выполнения процессов (как при строительстве традиционного дома). Что обеспечивает не только оптимизацию цены проекта, но также долговечность, безопасность, комфортность эксплуатации плавательной конструкции;

включает расчет всех систем коммуникаций, водоснабжения и отведения, обеспечения оптимальной гигиеничности и микроклимата. Своевременно и правильно организованные системы вентиляции, подогрева воды и обогрева помещения обеспечивают комфорт купания и занятий.

Проект также включает подбор оптимального варианта и типа бассейна в привязке к количеству проживающих людей в поселке, их интересам. Возможно устройство плавательного комплекса, где будут оборудованы несколько залов: учебный или детский (мелкий); для отдыха (увеличенных размеров), тренировочный (более глубокий). Или их комбинация в одной чаше.

Такой ответственный, тщательный и грамотный подход к проектированию, выбору и устройству бассейна гарантирует комфорт и безопасность занятий. А полный комплекс различных объектов, включая бассейн, на территории поселка обеспечивают и комфорт проживания, и возможности для спортивных занятий, и интересный досуг.