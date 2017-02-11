Защитные функции стекла в строительстве

Застекленный балкон в вашей квартире, это тот кусочек площади, пристроенный к вашей квартире и обычно приспособленный для складирования не очень нужных домашних вещей, который нужно превратить в архитектурный шедевр. На таком закрытом балконе может разместиться небольшая оранжерея, кабинет или место приятного отдыха всей вашей дружной семьи.

Стекло, как строительный материал, широко применяется не только в городском строительстве, но и при проектировании загородных коттеджей и современных домов для сельской местности. В таком современном доме стеклянным может быть не только балкон. Можно соорудить вокруг дома террасу или веранду, которые способны выполнять не только практическое, но и эстетическое назначение. Стекло поможет избавиться от влияния неприятных погодных условий, позволит в комфортных условиях весело проводить время в компании друзей, любоваться красивым закатом, встречать восход солнца поздним зимним утром.

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Если вы очень хотите выращивать на балконе или террасе, в любое время года, различные комнатные растения, среди всего этого наслаждаться отдыхом, дышать свежим воздухом осенью, весной, зимой и летом, тогда придется выбрать вариант теплого остекления. Профили, при таком варианте, должны быть исключительно деревянными или пластиковыми. ПВХ окна с многокамерными стеклопакетами намного дешевле деревянных аналогов. Они обеспечивают высокую степень теплоизоляции, отлично вписываются в любой интерьер современного дома.

Верхом совершенства, в применении стеклянных ограждений, прекрасно зарекомендовали себя фасадные конструкции, где при большой площади остекления, визуально просторней будет выглядеть современная веранда или терраса загородного дома.