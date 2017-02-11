Особенности огнезащитных красок

Защита от пожара является очень актуальной проблемой для любых объектов. Это касается как простых жилых или коммерческих зданий, так и производственных цехов и складских помещений. Сегодня для защиты от огня применяются самые разнообразные методы. Это и специальные сигнализации, и системы пожаротушения, а также противопожарные эмали и краски.

Современные огнестойкие покрытия являются универсальными средствами, которые позволяют обеспечить достаточно неплохую защиту от огня конструкции из самых разных материалов.

При выборе противопожарной краски прежде всего нужно ориентироваться на то, сколько это покрытие должно сопротивляться открытому огню. При этом нужно учитывать насколько быстро могут прибыть пожарные к зданию, как быстро получится полностью эвакуировать людей и насколько опасным может быть возгорание внутри объекта. С помощью специальных пигментов можно придать такой краски любой цвет, что позволяет использовать её и в качестве материала для простого окрашивания конструкций. Обычно противопожарная краска по металлу изготавливается в пастельных тонах, так как красящие компоненты могут значительно ухудшать её огнезащитные свойства. А приобрести такую краску сегодня можно непосредственно у производителя. Это позволит значительно сэкономить и при этом вы гарантировано получите продукт высочайшего качества.

Для металлических изделий чаще всего используют огнезащитные краски на водной или органической основе. Это должны быть вспучивающиеся краски. Существует семь видов таких покрытий. Они отличаются по продолжительности сопротивления открытому огню. Самые качественные краски могут выдерживать пламя на протяжении ста пятидесяти минут.

Вспучивающиеся краски считаются наиболее надёжными. Принцип их действия основан на том, что при сильном нагреве слой краски вспучивается и образует на поверхности достаточно твёрдый термозащитный слой. Для внутренних работ чаще используют краски на водной основе, так как при работе с ними отсутствует характерный неприятный запах. Также они отличаются небольшим расходом.