Особенности сварочных аппаратов

Технологии сварки металлов прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня различные сварочные агрегаты широко используются не только на производственных объектах или строительных площадках, и всё чаще их используют в бытовых целях. Появился достаточно большой выбор сварочных аппаратов, которые подходят для домашнего использования.

С помощью такого аппарата можно выполнять самые разные работы дома или на дачном участке, можно оборудовать небольшую мастерскую или использовать сварку для ремонта и восстановления различных металлических конструкций.

Все современные сварочные аппараты делятся на три основных вида. Это инверторы, трансформаторы и выпрямители. Наибольшее распространение получили трансформаторы, которые отличаются высокой надёжностью, достаточно простым устройством и небольшой ценой. На сайте http://mos-weld.com/ можно найти огромный выбор сварочного оборудования любого типа. Там широко представлены аппараты, которые можно использовать как на промышленных объектах, так и в хозяйственно-бытовых целях. Кроме этого, на этом сайте можно найти все необходимые комплектующие и расходные материалы для проведения сварочных работ любой сложности. От своих конкурентов эта компания отличается широким ассортиментом и приемлемыми ценами на всю представленную на сайте продукцию. А для постоянных и оптовых покупателей предлагается большое количество специальных акций и скидок.

Несмотря на все преимущества трансформаторов их недостатки практически не позволяют использовать их в домашних условиях. Это оборудование имеет достаточно большие габариты и вес. Также стоит отметить, что КПД трансформаторов очень низкий и составляет всего 80%. Подключать трансформатор к бытовой электросети нельзя, так как он требует очень много энергии.

Более стабильную дугу без существенных скачков и прерываний могут обеспечивать сварочные выпрямители. С таким оборудованием легко могут справляться даже не самые опытные сварщики. А ещё выпрямители можно использовать для сварки цветных металлов. При этом качество шва получается достаточно высоким.