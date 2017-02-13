Сотрудниками компании “Электросеть” могут представляться мошенники

В Петербурге задержаны аферисты, выманивавшие у пенсионеров деньги.

Правоохранительные органы задержали двух аферистов, называвших себя сотрудниками ОАО “Электросеть” и выманивавших у пенсионеров деньги. На момент задержания им удалось обманным путем получить 800 тысяч рублей.

АО «СПб ЭС» призывает петербуржцев к бдительности, так как мошенники под видом проверки счетчиков воруют у пенсионеров банковские карты, с которых затем снимают деньги.

Чтобы избежать этого, необходимо помнить, что настоящие сотрудники электросетевых компаний не имеют права требовать ни номер банковской карты, ни PIN-код к ней. Необходимо проверить их удостоверения, а также позвонить в компанию, чтобы уточнить, присылала она специалистов или нет.