13 Февраль, 2017


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Сотрудниками компании “Электросеть” могут представляться мошенники

Дата:
Новости компаний
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В Петербурге задержаны аферисты, выманивавшие у пенсионеров деньги.

Полиция
Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы задержали двух аферистов, называвших себя сотрудниками ОАО “Электросеть” и выманивавших у пенсионеров деньги. На момент задержания им удалось обманным путем получить 800 тысяч рублей.

АО «СПб ЭС» призывает петербуржцев к бдительности, так как  мошенники под видом проверки счетчиков воруют у пенсионеров банковские карты, с которых затем снимают деньги.

Чтобы избежать этого, необходимо помнить, что настоящие сотрудники электросетевых компаний не имеют права требовать ни номер банковской карты, ни PIN-код к ней. Необходимо проверить их удостоверения, а также позвонить в компанию, чтобы уточнить, присылала она специалистов или нет.

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