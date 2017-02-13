13 Февраль, 2017


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Чешский турист зарядил свою машину Tesla на заправке АО «СПб ЭС»

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Новости компаний
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Павел Кухарж потратил на зарядку 1,5 часа и восполнил 300 км запаса хода.

Tesla
Фото: tesla.com

Путешественник воспользовался мультистандартной зарядной станцией. Ее на на Пулковском шоссе на заправке АО «СПб ЭС» установила компания АЭГ.

Автомобиль Tesla Model S 90D гостя из Чехии Павела Кухаржа заряжался 1,5 часа. Восполнив 300 км запаса хода, турист продолжил поездку, которая включает визит в Великий Новгород и Псков.

Монтаж городской сети зарядных станций компания АЭГ проводит в сотрудничестве с «Санкт-Петербургскими электрическими сетями».

Павел Кухарж стал первым иностранным гостем Санкт-Петербурга, который использовал для своей машины недавно установленный сервис экспресс-зарядки для электромобилей.

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