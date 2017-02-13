Откройте новый строительный сезон на ИнтерСтройЭкспо / WorldBuildSt. Petersburg

В разгар подготовки к новому строительному сезону перед специалистами отделов закупок строительных и торговых компаний встает главный вопрос «Где найти качественные строительные и отделочные материалы, да еще напрямую от поставщика?»

Для компаний Северо-Западного региона ответ очевиден – на 23-й Международной выставке ИнтерСтройЭкспо / WorldBuildSt. Petersburg, которая пройдет 19-21 апреля в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (павильон G).

Выставка ИнтерСтройЭкспо / WorldBuildSt. Petersburg представит широкий ассортимент строительных и отделочных материалов, окон, фасадов, инструмента, свето- и электротехнической продукции, напольных покрытий и многой другой продукции от ведущих российских и зарубежных компаний, 70%которых – производители.

Для руководителей и специалистов строительных компаний, отвечающих за выбор и снабжение материалами, посещение выставки – это уникальная возможность в сжатые сроки

провести прямые переговоры о закупке строительных и отделочных материалов

выбрать поставщика, способного обеспечить необходимый уровень объемов, качества и стоимости закупаемой продукции

найти эффективные решения для своих проектов (новые конструкции, материалы, оборудование и пр.)

Также ценным будет посещение выставки ИнтерСтройЭкспо / WorldBuildSt. Petersburg и для руководителей и специалистов торговых компаний. Благодаря посещению выставки они смогут

расширить и обновить ассортимент продаваемой продукции в соответствии со спросом

провести прямые переговоры с поставщиками о закупке строительных и отделочных материалов

найти новые высокомаржинальные категории продукции для увеличения прибыли компании

Кроме этого, посетители ИнтерСтройЭкспо / WorldBuildSt. Petersburg получат возможность первыми ознакомиться с новинками продукции участников: уникальной пропиткой – силиконовой гидрофобизатор ElconAqwell – для защиты от влаги мелкопористых минеральных материалов, негорючими гидрофобизированными плитами из минеральной ваты на основе каменных пород УЛЬТРАЛАЙТ, системами безрамного остекления – Vision-Line и Vision-Slider– первыми беспороговыми системами отечественного производства и многими другими инновационными разработками 2017 года.

Бесплатный электронный билет и более подробная информация о выставке – на сайте interstroyexpo.com.