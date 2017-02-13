Террасная доска, виды, характеристика



Современные облицовочные материалы строители используют при проведении ремонтных работ в загородных домах, квартирах и организации ландшафтного дизайна. В последнее время огромное количество людей предпочтение отдают именно экологическим материалам. Они имеют достоинства: гармонично вписываются в любой интерьер и фактура (она природная и неповторимая).

На рынке представлен большой ассортимент материалов, которые используют для наружных и внутренних работ, но самый востребованный облицовочный материал – это террасная доска, которая характеризуется высокими технологическими свойствами и декоративной поверхностью.

Террасная доска – это пиломатериал, изготавливают ее с помощью специального современного оборудования. Натуральный массив дерева используется в качестве сырья, к нему производитель добавляет полимеры. В самом конце каждая доска обрабатывается особыми составами (воском, масляной эмульсией и т.п.), это необходимо для того, чтобы защитить ее от внешних факторов. Бывает террасная доска очень разная, на сайте http://dpkgroup.ru/ вы можете ознакомиться с видами и выбрать для себя оптимальный вариант.

Обратите внимание на то, что полимерная террасная доска имеет следующие свойства:

Устойчивость к воздействию атмосферных осадков, температур, а также ультрафиолетовому излучению;

Прочность, доска выдерживает достаточно сильные нагрузки;

Устойчивость в воздействиям механического характера;

Способность переносить влияние от таких агрессивных сред, как химические и бытовые средства.

Стоит отметить, что террасная доска бывает разной по своей структуре, ведь изготавливают ее из разной древесины: сибирской лиственницы, тика, ипе, кумару, а также масарандуба. Также такую доску делают из хвойных пород деревьев. Используется террасная доска чаще всего в условиях улицы: для садовых дорожек, облицовки пола беседки, палуб пирсов, причалов, для финских и русских бань, открытых лоджий, террас и балконов. Область применения очень широко представлена, ведь террасная доска бывает разной не только по своему цветовом решению, но и по фактуре.