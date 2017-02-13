Виды, свойства и характеристика обоев



Обои – популярный материал для отделки помещений. Существует много видов, все из них имеют как плюсы, так и недостатки, срок эксплуатации их составляет около 6 лет. Стоит отметить, что бывают они разные по своей классификации и отличаются по текстуре, рисунку, водостойкости, типу поверхности.

Самый распространенный вид обоев – бумажные. Они популярные потому, что стоят очень дешево и при этом ассортимент представлен более, чем широко. Используют бумажные обои для отделки разных помещений. Но эти обои не стоит использовать в помещения с высокой влажностью и загрязненностью. Существует и такой вид обоев из бумаги, которые можно обработать специальными средствами или покрасить, это сделает водостойкими.

Виниловые состоят из двух слоев: бумаги или флизелина и винила. Они бывают очень разными: с тиснениями, рисунками. Использовать их можно в разных помещениях, даже с повышенной влажностью. По необходимости их можно протереть влажной тряпочкой и они будут, как новые.

Собираетесь приобрести что-то необычное, уникальное? Обратите внимание на фотообои , именно они помогут кардинально преобразить помещение. Они состоят из виниловых или бумажных обоев на которые специалисты наносят необходимый рисунок. Так заказчик может заказать то, о чем давно мечтал, искал или хотел приобрести те обои, которые ему посоветовал дизайнер.

Флизелиновые состоят из пластического полимера и собственно флизелина, бывают с гладкой и рифленой поверхностью. Чаще всего именно под покраску изготавливается такой вид обоев. Стоит отметить, что они характеризуются не только высокой стоимостью, но и тем, что для их поклейки необходимо приобрести особый клей.

Пробковые обои становятся популярными, им отдают предпочтения те люди, которые любят все экологически чистое. Производят такие обои из пробковой крошки, которую прессуют при высокой температуре (около 400 градусов). Из плюсов стоит отметить прочность, водостойкость, антистатичный эффект и стойкость к выгоранию. Из недостатков – стоимость (предельно высокая), процесс поклейки, он сложный и требует навыков.