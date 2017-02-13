13 Февраль, 2017


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Виды напольных покрытий, преимущества

Дата:
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Напольные покрытия отличаются по стоимости, качеству, структуре, назначению, долговечности, сложности монтажа и другим не менее важным показателям. Именно поэтому при выборе пола необходимо учитывать специфику задач, которые поставлены к помещению, его дизайн и возможности заказчика. Существует несколько видов напольного покрытия, каждый из них имеет отличия и свои преимущества.

Ламинат – это одно из самых популярных напольных покрытий, которое по своему виду сильно похоже на паркетную доску, но изготовлено из пластмасс, которые обрабатываются с помощью современных технологий и оборудования. Ламинат внешне повторяет структуру древесины, визуально его от натурального паркета не отличить, но состоит из нескольких слоев. Ламинат – это дешевое напольное покрытие, которое прослужит продолжительное время ( до 15 лет) при правильном уходе. Отлично подходит для спальни, детской и гостиной, где нет перепадов температур и влажности. Ламинат бывает очень разным, на сайте https://pan.by вы можете подобрать себе такой, который идеально будет смотреться в вашем интерьере.

Паркет, безусловно – это отличное решение для тех людей, которые отдают предпочтение экологическим материалам. Он имеет привлекательный внешний вид и прекрасные характеристики, используют его для жилых помещений. ведь это покрытие также боится влаги. Паркет бывает нескольких разновидностей: паркетная доска, наборной, штучный и массивная доска. Последний вариант характеризуется самой высокой стоимостью. Долговечность – это самый большой плюс этого покрытия. Срок эксплуатации некоторых экземпляров составляет 100 лет.

В последнее время большой популярностью стали пользоваться пробковые покрытия. Из достоинств следует отметить экологичность, продолжительный срок эксплуатации (до 50 лет), высокая звукоизоляция, а также теплоизоляция, небольшая стоимость. такой вид пола особого ухода не требует. Единственный недостаток пробкового пола заключается в сложности монтажа. Для того, чтобы пол продолжительное время был в идеальном состоянии, нужно пригласить специалиста.

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