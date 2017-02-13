Стоит ли экономить на ремонте в квартире



Рано или поздно собственник квартиры принимает решение о том, что необходимо провести ремонтные работы. Ни для кого не секрет, что строительные материалы и услуги строителей стоят немало, именно поэтому многие люди принимают решение проводить ремонт самостоятельно. В таком случае важно отметить, что сантехнические работы должен проводить только сантехник, а работы по замене проводки – только электрик с опытом работы.

Существует также категория людей, которые приглашают работников у которых нет соответствующего опыта работы. Действительно, получается неплохо сэкономить, но при этом итоговый результат будет не таким, как вы его планировали первоначально.

Ремонт в квартире лучше поручить профессионалам с соответствующим опытом работы и знаниями. Рекомендуется обратится к специалистам у которых есть разрешительные документы на проведение ремонтных работ, опыт, а также знания. Важно отметить, что строительные фирмы подписывают с заказчиком договор на предоставление услуг, что не скажет о работниках без квалификации. В документе указывается период на протяжении которого будут проведены ремонтные работы. Также в договоре указывается стоимость работ, сумма авансового платежа, которую должен внести заказчик. В конце нужно подписать акт приема-передачи работ и внести деньги за проведённую работу.

Если вы мечтаете об определенном дизайне квартиры, то без консультации дизайнера вам точно не обойтись. Специалист выслушает ваши пожелания, оценит вашу недвижимость, проведёт необходимые замеры и составить несколько схем возможного интерьерного решения. Из нескольких вариантов заказчик выберет оптимальный для себя.

Затем на основании дизайн-проекта прораб строительной бригады составляет смету работ, которые будут проводиться. Обратите внимание на то, что заказчик может самостоятельно заниматься закупкой строительных материалов, но лучше пускай эту работу выполняют специалисты. Во-первых, именно строители знают о том, какие именно им необходимы материалы, инструменты и оборудование. Заказчик может ошибиться и потратить деньги.