Виды кровельного материала, свойства

Давно собираетесь возвести на загородном участке дом? Уже составили проект будущего строения, решили, из какого материала будет ваш загородный дом. Единственное, что ещё не выбрали – это кровельный материал для крыши. Кровельных материалов существует очень много, какому же стоит отдать предпочтение?

Металлочерепица – это один из самых популярных кровельных материалов. Этот материал характеризуется высокой прочностью, он очень красивый, и от керамической черепицы, которая стоит в разы дороже, совершенно не отличается. Металлочерепица состоит из стального листа, его длина колеблется от 0,4 до 0,5 миллиметров, а покрытие – цинковое, его покрывают полимером, это необходимо для того, чтобы покрытие было более надежным. Поверх всего этого наносится несколько слоёв лака, а внутри черепица грунтуется. Несмотря на то, что лист состоит из нескольких слоёв, его вес сравнительно небольшой, до 5 килограммов. Самое большое преимущество этого кровельного материала заключается в его стоимости. Металлочерепица бывает разных видов и цветов. На сайте akz21.ru вы найдёте информацию о том, как правильно выбрать металлочерепицу, и на что обратить внимание в первую очередь. Стоит отметить, что монтаж крыши из металлочерепицы можно провести самостоятельно, ведь этот материал очень лёгкий.

Профильный настил, его ещё называют профлист или гофролист, сделан из стали. Для этого кровельного материала берется толстый лист металла, он больше, чем для металлочерепицы. Их покрывают цинковым или алюминиевым слоем, а потом полимерной защитой. Стоит отметить, что профиль бывает в виде прямоугольника, волны или трапеции.

Ондулин – это водостойкий и экологически чистый кровельный материал, но необходимо знать о том, что он горюч. Он привлекает к себе ценой и натуральностью. Это покрытие состоит из целлюлозы (тонких волокон), их пропитывают битумом и полимерными добавками. Это покрытие часто называют еврошифером. Это покрытие имеет привлекательный внешний вид.

Шифер – это один из самых дешёвых кровельных материалов, который в последнее время используют для кровли хозяйственных помещений: сарая, летней кухни, подвала, погреба и т. п. Вес этого кровельного материала не маленький. Стоит отметить, что монтаж этого вида кровли не простой. Но главное преимущество покрытия заключается в его долговечности.

Если вы не знаете, как посчитать, сколько вам понадобится материала, то лучше обратиться к специалисту с опытом работы. Также помощь вам нужна будет при монтаже кровельных материалов.