В Петербурге обсудят пути модернизации сварочного производства

В конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 25 по 28 апреля 2017 года пройдет 18-я Международная выставка-конгресс «Сварка/Welding 2017».

Это ведущий российский форум передовых сварочных технологий и крупнейшая отраслевая площадка для конструктивного диалога власти, бизнеса и научного сообщества по вопросам развития сварочной индустрии. В 2016 году «Сварку» посетили около 6 тысяч специалистов.

В выставке традиционно примут участие ведущие российские и зарубежные производители сварочного оборудования и материалов, которые представят новейшие технологии, а также опыт их внедрения в сварочное производство на промышленных предприятиях. В 2016 году свою продукцию и разработки представили более 150 компаний из Бельгии, Венгрии, Германии, Индии, КНР, США, Франции, Чешской республики, Швейцарии, Эстонии и 56 регионов России. В этом году кроме Китайской национальной экспозиции будет впервые организован стенд Турции.

В рамках деловой программы запланировано множество специализированных мероприятий. Заседание Научно-координационного совета по развитию сварки и родственных технологий Минпромторга России пройдет с участием профильных департаментов, представителей госкорпораций Росатом, Роскосмос, компаний нефтегазового комплекса и отраслевых предприятий ОПК. Совместно с Национальным агентством контроля сварки министерство также проведет традиционное пленарное заседание «Актуальные проблемы повышения эффективности сварочного производства».

Конгрессная программа «Сварка/Welding 2017» включит также Международную научно-техническую конференцию «Актуальные проблемы повышения эффективности сварочного производства», презентации ведущих производителей сварочного оборудования и материалов, дискуссии о развитии и модернизации сварочных технологий оборудования и материалов в судостроении, нефтегазовой, атомной, ракетно-космической, РЖД и других отраслях промышленности. Ведущие деятели индустрии обсудят основные проблемы и пути развития сварочного производства, потребности российской промышленности в новых материалах и оборудовании, направления исследований и разработок инновационных сварочных технологий, вопросы координации деятельности в области совершенствования нормативно-технической базы и подготовки высококвалифицированных специалистов.

Организатором выставки-конгресса выступает компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» в партнерстве с ПАО «Газпром», Альянсом сварщиков Санкт-Петербурга и СЗФО, компанией MESSE ESSEN GmbH и Немецким Союзом сварки (DVS).

Мероприятие традиционно пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Санкт-Петербурга, Национального комитета по сварке РАН (НКС), Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС), Союза промышленников и предпринимателей РФ, Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, Торгово-промышленной палаты РФ, Китайского машиностроительного общества (CMES). Генеральный информационный партнер – журнал «Мир сварки». Более подробная информация о мероприятии – на сайте www.welding.expoforum.ru.