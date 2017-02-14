Как оформить дом по дачной амнистии



Нередко владельцам частных домов приходится сталкиваться с оформлением своей собственности. Сегодня сделать это можно при помощи так называемой дачной амнистии. Если вы решили таким образом оформить дом, то вам придется ознакомиться с некоторыми советами по данной теме.

Многие люди не хотят тратить свое время на всю эту процедуру. Поэтому они обращаются за помощью к специальным компаниям. Если вас интересует дачная амнистия и оформление дома с ее помощью, то вам следует посетить официальный сайт такой компании и ознакомиться там с информацией о всех предоставляемых услугах.

Перед тем, как приступить к оформлению, необходимо ознакомиться с необходимым перечнем документов. Вам обязательно понадобится приготовить свой паспорт. Без него вы просто не сможете оставить заявление на оформление недвижимости. Также вам стоит убедиться в том, что у вас есть декларация об объекте недвижимости или же технический паспорт объекта. Не стоит забывать и о том, что вы не сможете ничего сделать, если у вас не будет кадастрового паспорта дома и плана земли. Однако в некоторых случаях можно обойтись и без кадастрового паспорта. Он вам не будет нужен, если земельный участок был зарегистрирован самим заявителем. При этом все сведения об этом должны вноситься в государственный реестр. Также без него можно обойтись, если территория была вам выделена для садоводства или же для ведения дачного хозяйства.

Во время оформления собственности вам обязательно придется оформить прописку. Для того, чтобы это сделать, вам придется заняться переводом дома в статус жилого помещения. Поэтому необходимо убедиться в том, что ваш дом соответствует всем требованиям жилого строения. Все требования законодательно утверждены.

Для того, чтобы перевести строение в статус жилого помещения, вам понадобится непосредственно заявление, паспорт, перепланировка здания и проект его переустройства. Именно на основании этих документов и будет приниматься решение о предоставлении статуса жилого дома. При этом данный процесс может затянуться на несколько месяцев. Однако чаще всего он длится около одного месяца.