Как проектировать локальную сеть



С проблемой организации локальной сети сталкивается огромное количество людей, которые связали свою жизнь с персональными компьютерами. Человеку без опыта сделать такую работу будет непросто. Поэтому перед тем как приступить к проектированию, необходимо ознакомиться с советами по созданию локальных сетей.

Бывают случаи, когда у людей нет времени на то, чтобы заниматься созданием локальной сети. В данной ситуации лучше обратиться за помощью к специалистам. Проектирование и монтаж СКС может осуществляться специальными компаниями. Найти подобные компании вы сможете и в интернете, так как многие из них имеют собственные официальные сайты.

Успех проектирования сети напрямую зависит от того, какое оборудование при этом будет использоваться. Рекомендуется покупать такое оборудование, которое бы полностью отвечало всем современным требованиям. В таком случае вы сможете со временем его усовершенствовать и наращивать пропускную способность.

Не секрет, что требования к сети могут со временем меняться. Поэтому вы должны позаботиться о том, чтобы собранная вами конфигурация могла быть адаптирована к новым потребностям. Необходимо спроектировать локальную сеть таким образом, чтобы вы могли использовать несколько типов кабелей. Например, вы можете подключать устройства при помощи оптоволоконного кабеля или витой пары. Поэтому рекомендуется использовать такие технологии, как Gigabit Ethernet, Fast Ethernet и Ethernet.

Также нужно позаботиться и об отказоустойчивости. В этом вам может помочь создание специальных резервных линий. Если какое-то соединение вышло из строя, то весь трафик автоматически переключится на резервную линию. Например, вы можете подключить свой сервер к нескольким концентраторам, которые будут иметь такие резервные линии. При отключении одного из концентраторов начинает работать резервное соединение.

Нужно позаботиться и о защите. Порой, стандартная защита простым паролем не помогает. В таком случае, рекомендуется искать методы защиты непосредственно на уровне коммутатора, концентратора и маршрутизатора.