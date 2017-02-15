Весной в Москве пройдет мини-футбольный турнир “Кубок Морского и Речного транспорта”

Турнир пройдёт 15-16 апреля 2017 года на полях футбольной академии “Спартак” им. Ф.Ф. Черенкова.

В Международном благотворительном мини-футбольном турнире «Кубок Морского и Речного транспорта» планируют принять участие: Минтранс РФ, Росморречфлот, центральный аппарат ФГУП «Росморпорт», филиалы ФГУП «Росморпорт», администрации морских портов, администрации бассейнов внутренних водных путей, Морские и Речные пароходства, Морские и Речные порты, судостроительные заводы, флоты, терминалы, из многих регионов нашей страны и стран ближнего зарубежья.

На открытии турнира с приветственным словом для участником турнира выступят: представитель Росморречфлота из руководящего состава, а также представитель ФГУП «Росморпорт» из руководящего состава.

Для участия необходимо сформировать мини-футбольную команду. Команды играют в составе 5+1 (5 в поле, 1 вратарь, количество замен и болельщиков не ограниченно).

Для футбольных команд с регионов России и стран Ближнего зарубежья предоставляются льготные условия проживания в лучших гостиницах Москвы.

Программа:

– Турнир по мини-футболу, дартсу, настольному теннису, гиревому спорту, настольным играм

– Турнир среди болельщиков по настольным играм

– Детская игровая зона (батуты, аниматоры, аква-грим)

– Фуршетная зона для участников, болельщиков и гостей турнира

– Развлекательная программа от группы поддержки

– Лотереи и викторины для участников и болельщиков

– Вручение призов от Звезды Российского футбола

Если у компании нет команды, но есть желание попробовать принять участие, то команду можно сформировать с “нуля”. Достаточно собрать минимум 6 человек и подать заявку для участия в турнире. Новичкам будет оказана помощь в приобретении футбольной формы на льготных условиях.

За подробной информацией можно обратиться к руководителю организационного комитета Дмитрию Морозову по телефонам: 8 (926) 254-58-27, 8 (495) 647-84-04.

Турнир пройдёт под эгидой Росморречфлота, ФГУП «Росморпорт», спортивного агентства «Лига Виктори», а также при информационной поддержке Ассоциации Морских Торговых Портов, Российской Палаты Судоходства, Port News, Российского судоходства, газеты «Морские вести России», журнала «Морские порты», журнала «Морской флот», журнала “Морской бизнес Северо-Запада”, порталов morvesti.ru, sudprom.ru, sudostroenie.info.