Цифровая платформа для информационных преобразований

Компания “Сен-Гобен” запустила PIM-систему.

В декабре 2016 года компания «Сен-Гобен» запустила единую систему управления информацией о продуктах (систему PIM), которая является эффективным инструментом для хранения, систематизации и обработки данных, а также оптимизирует маркетинговые процессы и обеспечивает оперативное взаимодействие внутренних и внешних пользователей.

Прикладное программное обеспечение Product Information Management (PIM) представляет собой единый для всех подразделений компании «Сен-Гобен» источник актуальной, достоверной и всеобъемлющей информации, который постоянно пополняется и регулярно обновляется с сохранением всех предыдущих (архивных) записей. При этом полностью исключается возникновение ошибок, несоответствий, противоречий, потеря данных или некорректное дублирование. PIM позволяет передавать высококачественную информацию партнерам, дилерам, СМИ, проектным и строительным организациям в удобном для них формате, а также переносить данные на сайты брендов ISOVER, Gyproc, ECOPHON, WEBER и мобильные устройства клиентов.

Все участники цепочки поставок имеют доступ к данным о продуктах. Время выхода новой информации on-line сокращается в среднем на два-три месяца. Если над продуктом работает несколько подразделений компании, то возникает эффект коллаборации, то есть результативного сотрудничества без многократных согласований и перепроверок. Исследования показали, что на ручной ввод информации уходит до девяти минут. Обновление данных сотен и даже тысяч продуктов занимает многие часы. Система PIM обеспечивает существенную экономию рабочего времени и тем самым способствует развитию бизнеса, увеличению объема продаж и улучшению качества обслуживания клиентов. Единая система управления продуктовой информацией имеет гибкую структуру, позволяющую быстро находить необходимые данные, отбирать и анализировать те или иные сведения, скачивать каталоги в различных форматах, обрабатывать изображения, редактировать технические описания, создавать логистические документы и т.д. PIM система имеет большие преимущества для проектного бизнеса. Архитекторы и проектировщики получают свободный доступ к регулярно обновляемым информационным моделям продуктов и комплексных решений компании «Сен-Гобен». При наведении курсора на определенный фрагмент электронного чертежа появляются всплывающие сноски с самой актуальной информацией о том или ином продукте, сопутствующих материалах или аксессуарах. К тому же архитекторы и проектировщики смогут воспользоваться цифровыми каталогами, содержащими объемные сведения для профессионального использования, а также обширной нормативно-технической библиотекой.

PIM существенно ускоряет логистические и маркетинговые процессы. Например, обновление и изменение маркировок и информации на товарных наклейках – трудоемкая и длительная процедура, в которую вовлечены сотрудники разных отделов и департаментов. Единая система управления информацией обеспечивает быстрое и гарантированно достоверное внесение правок.

Ольга Кузнецова, менеджер digital-проектов компании «Сен-Гобен», отметила: «Система PIM позволяет получать информацию в цифровом, систематизированном виде и в максимально полном объеме, включая видео-инструкции, графические и фотоизображения. Упорядоченная структура обеспечивает простой и быстрый доступ ко всем информационным блокам, то есть и внутренние, и внешние пользователи смогут легко найти необходимые им данные. Комплексная подача информации дает возможность компетентно отвечать на вопросы потребителей или других заинтересованных лиц о применении продуктов компании «Сен-Гобен»».

О КОМПАНИИ «СЕН-ГОБЕН»

«Сен-Гобен» – международная промышленная группа со штаб-квартирой в Париже, которая разрабатывает, производит и продаёт высококачественные строительные и инновационные материалы и решения, которые улучшают жизнь каждого человека и общества в целом. Продукцию «Сен-Гобен» можно встретить в домах, офисах, транспорте, объектах инфраструктуры и т.д. У «Сен-Гобен СНГ» 8 действующих заводов в этом регионе, а также научно-исследовательский центр в г. Егорьевске.

Мировой лидер в создании комфортного пространства

В 2015 году ОБЪЕМ ПРОДАЖ «Сен-Гобен» составил 39,6 млрд евро Группа имеет представительства в 66 странах мира. В ее штате более 170 000 сотрудников.

Подробности на сайте saint-gobain.com