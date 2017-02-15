Как определить качество бензина самому



Если вам когда-либо приходилось страдать по причине того, что вы залили в двигатель своего автомобиля некачественный бензин, вас непременно должны интересовать способы определения качества топлива, которыми вы сможете воспользоваться в любой момент. Для начала запомните, что хороший бензин должен быть абсолютно бесцветным.

Чтобы узнать, есть ли в бензине какие-либо нежелательные примеси, достаточно капнуть несколько капель топлива на лист белой бумаги и поджечь их. Если цвет листа остался первоначальным, вы можете не переживать о качестве вашего бензина. Но если на нем остался какой-то оттенок или жирное пятно, это говорит о том, что в состав бензина входит много посторонних примесей.

Если вы хотите узнать, содержатся ли в бензине смолы, нанесите каплю топлива на стекло и подожгите ее. Если на стекле останутся белые круглые пятна, это будет означать отсутствие в топливе смол или их небольшое количество. Желтые или коричневые пятна будут свидетелями наличия в бензине большого количества смол. Такой бензин сможет нанести большой вред двигателю вашего автомобиля.

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Плесните немного бензина в прозрачную емкость и поднесите ее к свету, чтобы увидеть едва заметный желтоватый оттенок топлива. Затем добавьте в бензин немного марганцовки. Если он принял розовую окраску, это значит, что в нем содержится вода.

Определить качество бензина вы сможете и при помощи собственных рук. Для этого капните на кожу руки каплю бензина и подождите, пока топливо высохнет. Хороший бензин оставит на вашей руке почти сухой и не жирный след, а бензин с множеством примесей – жирный и влажный.

Еще один способ отличия плохого бензина от хорошего потребует от вас хорошего обоняния. Если вы понюхаете бензин и уловите в его аромате резкий запах серы, это будет говорить о том, что топливо содержит много нафталина и сероводорода, а также других компонентов, которые могут причинить вред мотору вашего авто. Это не самый достоверный, но вполне действенный способ проверки бензина на качество.