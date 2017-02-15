Как правильно выбрать диван



Если раньше люди спали только на кроватях, сидели на стульях и лежали на кушетках, то в настоящее время функции все этих разновидностей мебели с легкостью может взять на себя диван. Но для того, чтобы он мог служить вам как можно дольше и стал настоящим другом, к его выбору необходимо подойти с большой долей ответственности.

Идеальный диван обязан гармонично комбинировать в себе прочность и удобство. При выборе данного предмета мебели первым делом необходимо обращать внимание на его каркас. Желательно, чтобы он был изготовлен из хорошо просушенного натурального дерева. Если дерево будет сырым, ваш диван будет издавать неблагозвучный скрип. В диване также могут наличествовать элементы из ДСП, которые в обязательном порядке должны быть покрыты специальной краской, предотвращающей выделение в атмосферу вредных для человеческого организма веществ. Идеальным материалом для выдвижных бельевых ящиков является фанера.

Обратите свое внимание на диваны ульяновской фабрики , которые отличаются доступной ценой и высоким качеством.

Начинка дивана также играет существенную роль. Отличным наполнителем считается поролон, так как он не накапливает пыль, является гипоаллергенным, отличается низкой стоимостью и небольшим весом. Однако следует заметить, что набитый поролоном диван не сможет долго служить вам. Поролоновый блок вскоре станет крошиться и утратит свою изначальную форму.

Не следует приобретать диван, наполненный поролоновой или синтепоновой крошкой, а также сеткой с поролоном или латексом. Качественный диван в обязательном порядке оснащается пружинами, закрепленными в вертикальных ячейках, защищающих их от смещения. Он имеет металлический каркас или сетку, а также шерстяные или хлопковые прокладки. Хороший диван может быть набит латексом или поролоном.

Достаточно весомое значение имеет и механизм дивана. Вы можете приобрести диван-раскладушку, который пользуется наибольшей популярностью, диван-книжку, который является стандартным традиционным вариантом, или диван с выкатным механизмом, который также является очень удобным.