16 Февраль, 2017


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Что необходимо знать о замене замков

Дата:
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Такая процедура, как врезка и смена замка в металлической двери, обязана осуществляться исключительно опытнейшим человеком и никем другим, поскольку в ситуации нанесения деформации при монтаже замка или замене, нужно будет проводить замену дверного полотна в полной мере. А ведь стоимость на всё это всегда больше, чем на монтаж межкомнатной деревянной продукции. И еще: чтобы установить или сделать замену дверного замка в железной двери, понадобится использовать специальные инструменты, которые присутствуют исключительно у опытных спецов.

Провести установку замка в дверь или заменить дверной замок возможно как до монтажа всего дверного проёма, так и позднее. Перед непосредственной врезкой замка необходимо узнать из каких материалов разработана конструкция.

Однако обязательный процесс врезки замка в дверную конструкцию – монтаж специальной планки на дверном коробе, допускается, если произведена сама установка, поскольку присутствует вероятность того, что сама защёлка не будет попадать в отверстие, предназначенное для неё. И смена замка, и сама врезка в межкомнатную дверную конструкцию происходит не так часто: иногда можно провести установку простой защёлки. Но если помещение располагает какими-либо материальными ценностями или его просто необходимо оградить от проникновения посторонних лиц, то замена замков в межкомнатных дверях подойдёт лучше всего. Если человек запланировал монтаж или замену замка на новую модель, то ему непременно стоит пообщаться с мастером своего дела, чтобы предотвратить образование ошибок в период монтажа и порчу дверного каркаса в целом. Стоимость работы будет обозначена после осмотра модели двери.

Установленные в районе дверного проёма рольставни можно смело назвать прочной конструкцией, которая сможет отпугнуть любого злоумышленника. Но для полноценной защиты всего остального этого маловато. Нужно установить специальные запирающие устройства. С ними куда проще.

Ригельная замочная скважина используется при наличии пружинно-инерционного механизма. В нижний участок полотна рольставней устанавливают замок с ключом.

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