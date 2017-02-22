01 Март, 2017


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Металлические ставни на окна: их виды

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in: Новости компаний
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Надежная защита оконных проемов является неотъемлемой составляющей обеспечения безопасности помещения. Стандартные окна, жалюзи и портьеры здесь точно не справятся. Для этих целей многие предпочитают устанавливать на окна крепкие и привлекательные металлические ставни, превосходящие по функциональности распространенные стальные решетки.

По строению створки и визуальным признакам, данные элементы напоминают привычные двери. Глухие (сплошные) металлические створки устанавливаются в тех случаях, когда предполагается периодическое открытие и закрытие окон. Глухие створки пользуются популярностью у хозяев, оставляющих свой дом без должного присмотра на длительный срок.

Обрешеченные ставни способны пропускать через окно рассеянный свет. Их недостаток заключается в том, что они не в состоянии обеспечить защиту от ветра и мороза. Регулируемые металлические ставни на окна позволяют, как и жалюзи, подбирать необходимый угол наклона ламелей.

Данные защитные элементы могут иметь строгий или более эксклюзивный и стильный внешний вид. Ставни на окна, при необходимости, оснащаются коваными элементам. Все они могут иметь внутреннюю или наружную систему закрывания. Возможность запирания с внутренней стороны делает вид конструкции более эстетичным и монолитным, при этом с наружной стороны отсутствуют ручки, замки и другие выступающие элементы. Но возможность их открытия снаружи в этом случае будет полностью отсутствовать.

Существуют одно-, двухстворчатые и складные варианты. Одностворчатые ставни легко запираются изнутри и подходят для защиты небольших оконных проемов.

Классические двухстворчатые варианты получили наибольшее распространение. Их снабжают двумя запорами. Симметричность делает их внешний вид более привлекательным.

Складные оконные ставни имеют в своей конструкции несколько составляющих. Система их работы напоминает гармошку, что дает возможность закрывать каждую часть окна по отдельности. Они могут иметь одну или несколько створок. В моделях с двусторонними створками, каждая из них может закрывать левую или правую часть окна.

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