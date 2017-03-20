Фурнитура для стеклянных дверей: особенности

Стеклянные двери все чаще и чаще появляются в современных офисах и домах. Строители и хозяева устанавливают их для улучшения вида помещения, повышения престижности и визуального увеличения пространства.

Стеклянные двери выступают очень хорошим дизайнерским решением, однако через хрупкость и капризность стекла требуют особой фурнитуры. Она должна быть очень прочной (стекло – это тяжелый материал) и выглядеть красиво. Еще одно требование – малые размеры. Большинство производителей хорошо справляются с этими задачами. В целом, они производят для дверей из стекла:

Петли и другие аналогичные крепежные элементы. Замки. Ручки. Дополнительные фурнитурные элементы.

Наиболее надежными среди этих составляющих фурнитуры должны быть петли. Именно они должны выдерживать вес стекла и обеспечивать возможность открывания дверей. Они достаточно сильно отличатся от аналогов, применяемых в деревянных или стальных дверях. Так, они способны удерживать полотно без потребности в создании отверстий в нем. Петли сильно обжимают стеклянный лист. Кроме этого улучшению фиксации способствуют размещенные в середине фурнитуры специальные выступы, в которые упирается стекло.

Также крепежная фурнитура для стеклянных дверей представлена ​​так называемыми скрытыми петлями. По конструкции они имеют очень мало общего с настоящими петлями. Их устанавливают в пол и потолок, из-за чего они незаметны для глаза человека.

Конструкция скрытых петель представляет собой комплект из колонн, штырей (оба элемента фиксируются в полу и потолке) и наконечников, которые могут вращаться. Последние зафиксированы на штырях и имеют пазы, в которые вставляется стеклянное полотно. В них оно и фиксируется.

Что касается замков, то они бывают центральными и периферическими. Первую разновидность монтируют на наружной поверхности двери. При этом местом размещения ответного элемента является вторая дверь.

Периферийные замки устанавливают на боковую грань внизу дверки. Ответный элемент находится в полу. Также его монтируют в потолок.

Двери могут оснащать ручками-скобами.