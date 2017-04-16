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16 Апрель, 2017


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Строительство домов под ключ

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in: Новости компаний
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Дом из пеноблока

Недвижимость из пеноблока под ключ является полноценным самостоятельным направлением, которое ежегодно увеличивает востребованность. Хотя на территории нашей страны оно появилось не так давно. Большинство людей отдают своё предпочтение именно в сторону данного стройматериала при строительстве малоэтажной недвижимости. Пеноблок имеет множество достоинств относительно других стройматериалов, благодаря чему превосходно подойдёт для реализации даже самых сложных проектов.

Достоинства пеноблока

  • Постройка возводится в кратчайшие сроки и стоит довольно дёшево.
  • При помощи лёгкой массы перегородки не создают огромного давления на фундаментальное основание. Как результат, уменьшаются расходы на обустройство основания.
  • При возведении можно не задумываться о дополнительной теплоизоляции: продукт имеет низкую теплопроводность, благодаря чему также возможно сэкономить определенный объём средств.
  • Прекрасные теплоизоляционные и звукоизоляционные качества.
  • Огнеупорность пеноблока обеспечивает превосходную защиту от пожара.

Строительство домов из пеноблоков под ключ доступно всем. Цена вопроса малая.

Специалисты большинства строительных фирм утверждают, что осуществлять прокладку коммуникаций в такой недвижимости очень просто: перегородка с лёгкостью штробируется, а зоны в оконных и дверных проёмах возможно расширить или уменьшить, в зависимости от размеров перемычки. Существенно облегчается подвод водопроводных и отопительных систем, а также электричества и монтаж климатического оборудования.

Возведение жилья из пеноблока, даже в несколько этажей, происходит существенно быстрей, чем из кирпича. Каждый блок обладает внушительным размером и лёгкой массой. Ускорению строительства способствуют пазогребневые стыки элементов, а отсутствие вертикальных швов предоставляет возможность соблюдать чистоту на строительном участке. Использование тонкослойной массы, которая быстро высыхает, не только улучшает весь процесс возведение, но и снижает цену.

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