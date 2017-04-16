“Федор Вараксин” отправлен на металлолом

Как и у любых других кораблей, у теплоходов имеется свой срок службы. Как правило, после этого они обычно списываются на металлолом. Та же самая процедура в скором времени ожидает и “Федора Вараксина”. Данный теплоход на протяжении почти 40 лет использовался для грузовых перевозок. Однако недавно было принято решение о том, чтобы осуществить его утилизацию.

Как и принято в большинстве судораздельных предприятий, судно было выброшено на берег. Это стандартная процедура, необходимая для того, чтобы демонтажникам было проще разбирать судно на части. Незнающего человека, впрочем, такая процедура может удивить. Дело в том, что для этого капитан судна максимально разгоняется по направлению к мелководью. После этого его по инерции просто выбрасывает на берег.

Как сообщается, знаменитый теплоход не дожил до своего 40-летия всего 20 дней. Он был построен в Польше, однако активно использовался именно в Архангельске. Теплоход был брошен в районе судоразделочного завода. Теперь его ожидает судьба стать металлическим ломом. При желании вы тоже можете сдать ненужные изделия. Так, перейдя по адресу http://spblom.ru/priem-cvetnogo-loma , о пункте приема металла смогут узнать жители Санкт-Петербурга. В этой компании вам предоставят одни из самых выгодных расценок.

К слову, “Федор Варксин” был не единственным судном подобной конструкции. Завод также выпустил 11 других теплоходов. Однако в данный момент об их судьбе ничего неизвестно. Стоит отметить, что он принадлежал к серии “Влас Ничков”. Большинство подобных кораблей эксплуатировалось в Северном морском пароходстве. Точкой прибытия последнего рейса “Федора Вараксина” была Турция. Руководство судораздела отправило его в порт Александрию, а затем – в Алиагу. Здесь и завершился его последний путь.

В последний раз “Федор Вараксин” вышел в море 1 апреля. На данный момент пока неизвестно о том, какая компания будет осуществлять демонтаж судна. Также ничего не сообщается и о том, какую сумму получат владельцы теплохода. Ожидается, что эти сведения будут обнародованы немного позднее. Пока судораздел молчит по этому поводу.