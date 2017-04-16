Уход за металлопластиковыми окнами

Благодаря своей долговечности, герметичности, безопасности и доступности металлопластиковые окна приобрели небывалую популярность среди широких слоев населения. Но для того, чтобы они успешно служили в течение долгого времени, не теряя своих важных потребительских качеств, необходимо позаботится о тщательном и своевременном уходе за ними.

Избавиться от разводов, потеков и уличной грязи можно с помощью мягкой ткани, предварительно смоченной в мыльном растворе. Ею нужно протереть стекла и пластиковые поверхности окон. При этом категорически не рекомендуется использовать порошки, жесткие щетки и острые предметы, а также средства, имеющие в своем составе ацетон и различные кислоты.

Уплотнители для защиты помещения от влаги и сквозняков стоит раз в 6-12 месяцев очищать от пыли. Для этого лучше использовать средства, содержащие в себе силиконовое масло, которыми перед очисткой стоит смачивать мягкую губку или ткань. На них должно быть указано, что они предназначены для ухода за уплотнителем, который используют в металлопластиковых конструкциях. Если уплотнителю уже 8-10 лет, рекомендуется заменить его.

Профессиональная установка пластиковых окон в москве и последующий уход станут залогом их долгой службы. Механизмы открывания, ручки, петли и другую подвижную фурнитуру металлопластиковых окон необходимо смазывать 1-2 раза в год. Для этого подойдет швейное, машинное и другое подобное масло. Не испачкать оконную раму поможет малярный скотч. Чтобы не повредить антикоррозийную защиту фурнитуры, не стоит использовать кислотосодержащие средства.

Избежать запотевания окон поможет проветривание помещения в течение 10-15 минут 2 раза в день. Это позволит избавиться от избыточной влажности в помещении. Противомоскитные сетки, установленные в металлопластиковую конструкцию, рекомендуется снимать на зимний период и ежегодно мыть в мыльном растворе, имеющем температуры, немного выше комнатной.

Средства или целые наборы для ухода за металлопластиковыми окнами, подоконником, стеклами и фурнитурой можно приобрести в хозяйственном магазине.